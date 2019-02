María Jesús Ruiz rompe con Antonio Tejado Conversación entre Antonio Tejado y María Jesús Ruiz. / Telecinco La relación se trunca tras la insistencia de él de mantener relaciones sexuales en el programa EL CORREO Lunes, 18 febrero 2019, 12:00

«Siento que me gustas y me atraes mucho pero una relación necesita conocerse más. No quiero forzar algo que no siento». Así fue como cortó María Jesús Ruiz con Antonio Tejado a los diez días de comenzar la relación dentro de Gan Hermano Dúo. La ex Miss España había sentido presión por no querer intimar con él, por lo que este fin de semana ha decidido poner fin al romance.

Tejado y María Jesús habían comenzado una relación con besos y abrazos que acabó en una boda ficticia entre ambos. Él llegó a presionar a la exmodelo para «soltarse más», un comentario en el dejaba ver que quería manerner relaciones sexuales en el programa. Ella se ha negado de todas las formas posibles, hasta que la incomprensión de Antonio le llevó a cortar con él.

La exmodelo le explicó a Tejado los motivos de la ruptura. «Estoy aquí para apoyarte, para ser tu compañera, para reírnos juntos pero no me voy a acostar contigo. Mi estilo de vida contigo no cuadra en la vida normal. Me quiero enamorar pero contigo no siento eso, siento atracción física. Y como solo es eso no lo quiero hacer en público».

Él, por su parte, le aseguraba que no se refería al sexo cuando pedía que ella se dejara llevar: «No te acabas de liberar aquí. Yo no me refiero a eso, me refiero a normalidad. Si nos damos besos y abrazos hay momentos en los que tú lo cortas. Yo solo pido estabilidad». A la vez que le llamaba «mentirosa» por asegurar que solo sentía por él «una atracción física».

Tras la conversación entre ambos, la ex Miss España entró en el confesionario para explicar los motivos de su ruptura. «En realidad la culpa es mía porque me vengo arriba y luego digo que no. Quiero estar bien con él, pero no tener nada. De amigo bien, pero de pareja es un sufrimiento. A mí me gusta sobre todo el respeto. Si digo que no es no».