Gala 1 de OT 2018: Sabela y Alfonso, nominados por «aburridos» Sabela y Alfonso, los nominados de la gala 1 de OT. / RTVE La primera gala de 'OT' deja en la cuerda floja a los dos concursantes y África y Joan se salvan 'por los pelos' de las nominaciones JOSEBA FIESTRAS Jueves, 27 septiembre 2018, 08:15

«Algunos de los que han cruzado la pasarela no se lo esperaban porque saben que no se lo merecían», sentenciaba Noemí Galera al final del espectáculo, justo antes de salvar a África de la quema, «porque tiene una voz espectacular y un potencial absoluto, aunque necesita confiar más en sí misma y trabajar mucho», dictaminó el claustro de profesores. La joven madrileña suspiró aliviada al conocer el veredicto, dejando en la palestra a Joan, Sabela y Alfonso. El cuarteto había sido elegido por el jurado y, tras la elección de los tutores, sus compañeros decidieron salvar a Joan, quedando definitivamente nominados Sabela y Alfonso. Su versión de 'Échame la culpa' no convenció al tribunal que la tachó de «aburrida» –según palabras de Joe Pérez-Orive- y con errores provocados por la falta de seguridad sobre el escenario.

La directora de la Academia de OT 2018 no estaba demasiado satisfecha con las actuaciones de la noche, «ha habido dos 'top' y el resto tienen cositas», avanzó con gesto preocupado. «En general, todas han estado mejor en los ensayos que en plató, nos hemos confiado y luego pasa esto», lamentó la experta. No obstante, «la gala ha sido espectacular», quisieron destacar los maestros.

La gala comenzó con la actuación coral de todo el grupo interpretando 'This is me', de 'El gran showman' y a partir de ahí pasaron por el escenario Joan y Julia, que cantaron 'Vuelvo a verte', de Alborán y Malú (artista invitada de la noche); Carlos y Miki, que entusiasmaron al respetable con 'El ataque de las chicas cocodrilo', de Hombres G; Alfonso y Sabela, cuya versión de 'Échame la culpa', de Luis Fonsi y Demi Lovato, no convenció; Damion y África, que brillaron con el 'Perfect' de Ed Sheeran y Beyoncé; Dave y Marilia, sorprendentes con una difícil versión de 'Alfonsina y el mar', de Mercedes Sosa; Marta y María, que sedujeron con 'Ella', de Bebe; Famous y Natalia, que cantaron 'Feel it still', de Portugal the man; y un homenaje a la recientemente fallecida Aretha Franklin a cargo de Alba Reche y Noelia. Precisamente esta última fue la escogida como la favorita del público, cosa que no extrañó al jurado, «porque ha estado muy poderosa y sin duda se lo merece», apostillaron tras la decisión de los espectadores.

Noelia, tras ser escogida como la favorita del público.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la actuación de Aitana, que regresaba al escenario que le dio la fama hace solo unos meses. La catalana estrenó 'Teléfono', uno de los temas que ha compuesto en Los Ángeles. Se trata de una canción que cuenta el paso de las personas por las diferentes fases del amor durante una relación, con el teléfono como hilo conductor de la unión con la pareja. «De momento estoy trabajando mucho y a finales de año saldrán cosas muy buenas», dijo la joven antes de despedirse emocionada del concurso que la vio nacer como artista.