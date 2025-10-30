Gabriel Rufián y Vito Quiles; Simón Pérez y Silvia Charro; Alonso y Lobato... Internet trolea a TVE en su encuesta para las Campanadas El ente público lanza un proceso participativo en Internet y la idea se le vuelve en contra

A. Mateos Jueves, 30 de octubre 2025, 10:46 Comenta Compartir

A falta de conocer cuál será la pareja que escogerá TVE para retransmitir las Campanadas y enfrentarse al dúo de Atresmedia formado por Chicote y Pedroche, al ente público se le ha ocurrido lanzar una encuesta a la ciudadanía en su plataforma 'RTVE participa'. «¿Quién te gustaría que presentase las campanadas en RTVE?», reza el título de la consulta. Los resultados no han sido los esperados.

Muchos usuarios de Internet se han enterado de la encuesta y no han dudado en participar de una forma un tanto cómica. Con respuestas irónicas y básicamente troleando a TVE, que buscaba ideas entre su público antes de tomar la decisión definitiva. Es decir, la encuesta, aunque el ente público no ha concretado nada, apunta a que no era vinculante.

Los resultados más votados son sorprendentes. La pareja Gabriel Rufián y Vito Quiles arrasa con más de 6.000 votos en la web. Le siguen los polémicos analistas hipotecarios Simón Pérez y Silvia Charro, que recientemente han vuelto a ser tendencia por su explicación sobre el vídeo que les llevó a la fama.

Ampliar

A una distancia considerable, y como tercera opción, está el dúo favorito del deporte nacional; Antonio Lobato y Fernando Alonso. También hay espacio para el salseo político. Un usuario propuso a Koldo García y José Luís Ábalos para retransmitir las Campanadas y la opción acumuló casi dos mil 'likes'.

José Bordalas Jiménez y Allan-Romeo Nyom, entrenador y jugador del Getafe, o Gabriel Rufián y Ester Expósito, son otras de las propuestas más votadas en la encuesta de TVE.

Ampliar

Para encontrar una propuesta sensata hay que bajar hasta la posición 40 de la lista donde aparecen Buenafuente y Berto y Buenafuente y Silvia Abril. Entre medias se cuelan Leire Martínez y Amaia Montero, Estopa, Morante de la Puebla, Carvajal y Lamine Yamal, Puigdemont y Pedro Sánchez...