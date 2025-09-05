El fútbol se pone las botas en el Ikea

El día de los aniversarios y la nostalgia. Álvaro Benito, el exfutbolista y cantante de Pignoise, recordó ayer en Vitoria su debut hace 30 ... años con el Real Madrid. Ese pasado «efímero» tuvo cabida en el FesTVal porque ahora cuenta todas sus 'Cicatrices' en un documental, del que es responsable Pablo Moreno, y en el que se recogerán voces como la del argentino Jorge Valdano.

El exentrenador también estaba de celebración porque hace 50 años que el campeón del mundo entró en el Deportivo Alavés, donde en cuatro temporadas marcó algunos de los goles «más importantes» de su vida. Ofreció entonces un regalo para todos los alaveses que ahora el club, con Víctor Laguardia como representante, le quiso devolver en forma de elástica.

Ampliar Víctor Laguardia le entregó ayer una elástica albiazul a Jorge Valdano por su debut hace 50 años en el Alavés. Quintas

Otros reencuentros propició la cena que Movistar+ organizó el miércoles por la noche en el Ikea con un amplio menú de exquisiteces cocinadas por el cántabro Javier Ruiz. El cocinero sirvió pintxos de antxoa premium con brioche de mantequilla, carpaccio de langostinos, un tartar grueso de vaca macerada con toques picantes o 'tako' de carrillera. Todo, maridado con un crianza riojanoalavés de Izadi para promocionar al mundo el producto local.

A la mesa se sentaron el actor Félix Gómez, el creador del thriller 'La Caza' Agustín Martínez, el periodista deportivo Carlos Martínez y otros responsables de la cadena como Jorge Prezzi, Hugo Tomás y Enric Rojas. La ruta gastronómica por la capital alavesa la completaron todos ellos ayer con la degustación de la alta cocina en miniatura del Toloño, adonde acudieron junto al actor Roger Casamajor y las actrices Megan Montaner y Silvia Alonso.

Táperes para una semana

Con las cantidades de comida que sirven en Euskadi (un tópico a veces real) se quedó también «encantada» la cómica Eva Soriano. Ella pidió a los responsables del Gran Hotel Lakua que le prepararan un desayuno para llevar con «un poquito de queso, pavo y pan» porque a las siete de la mañana debía grabar el programa 'Cuerpos Especiales', que copresenta junto a Nacho García.

Al final, el 'picnic' se convirtió en una baguette y dos táperes con sustento «para una semana» y «claro, cómo no me va a gustar venir al País Vasco, si tú dices un poquito y te regalan dos chiquillos», bromeó.

El equipo de 'La Caza' Silvia Alonso y Megan Montaner se deleitaron ayer por la noche con la «alta cocina» del Toloño

La influencer vizcaína Ariane Hoyos fue otra de las que se dejó llevar ayer por el Casco Medieval en un paseo junto a su «amorcito» Ismael Sepúlveda en el que buscaba un imán representativo de la ciudad que pudiera colocar en su nevera llena de «imanes horteras». Se hizo con uno de una oveja andando en bici y pasó la sobremesa en el céntrico café de especialidad Oso Ona.

De buenos alimentos se supone que también han aprendido las celebridades de 'MasterChef' Charo Reina, Soraya Arnelas o José Manuel Parada. Pero ayer comieron entre bambalinas en una de las salas del Europa. Suerte que por la noche la fiesta se desató en la Jimmy Jazz.