'Fariña' televisiva

El actor brasileño Wagner Moura aprendió a hablar español con acento colombiano en solo seis meses. Una contrarreloj de récord cuyo objetivo no era otro que dar vida a un creíble Pablo Escobar en 'Narcos'. No fue sencillo y recibió bastantes palos por parte de la crítica en los primeros capítulos debido a su acento portugués, al que por supuesto eran ajenos los espectadores estadounidenses, público objetivo de la ficción, que no distinguen por naturaleza entre una lengua romance y otra. Pero temporada tras temporada, Moura se fue sobreponiendo con tesón y clases particulares hasta que pudo pronunciar un limpio y contundente '¡hijoeputa!' que hubiera hecho dar un respingo a los despiadados soldados del Cartel de Cali.

Domar a un personaje basado en una persona real cuesta trabajo y tiempo, sobre todo si este aún vive, porque entonces a ello se le suma cierto pudor. Lo sabe bien Javier Rey, que colgó en el perchero su elegante traje de Mateo en 'Velvet' para recorrer la Ría de Arousa en vaqueros, en busca de inspiración para crear al Sito Miñanco de 'Fariña' (Antena 3). Durante esas semanas mantuvo encuentros con gente cercana al histórico narco gallego para intercambiar opiniones y conseguir algún detalle que le permitiera capturar su esencia. Cuenta el propio Rey que al final de una de estas entrevistas se le acercó un vecino de Cambados que le dijo al oído, en voz baja: «Honra la memoria de Sito».

A Laureano Oubiña, que en los años 80 y principios de los 90 compartía gremio con Miñanco, y que también sale retratado en la serie, no le pareció que Antena 3 hubiera honrado bien su memoria. El exnarcotraficante llevó a juicio a la cadena y a la productora de la serie para reclamarles un millón de euros por «daño moral». No fue porque se le viera vendiendo hachís, eso no le importó, fue por una escena de sexo con la que fuera su mujer, Esther Lago. «¿Cómo tuvo a su hijo entonces?», debería haberle preguntado el juez.

Para que otros no manchen su honor, mejor mancharlo tú mismo. Ahora Oubiña contará de primera mano su vida en 'Yo fui un narco', un documental que prepara el canal en abierto DMAX. Que no decaiga el gusto por la 'fariña' televisiva.