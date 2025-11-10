«Facilitamos herramientas para impulsar una sociedad más crítica»

Eva Caballero sabía que el título de su programa de divulgación de ciencia, tecnología e historia habría de incluir 'la mecánica de', pero no había ... elegido el sustantivo final. «El caracol fue la primera palabra que se me ocurrió», recuerda. «Me parecía absurdo, pero al entonces director de Radio Euskadi le gustó y ¡para adelante!». El espacio de extraño nombre permanece en la parrilla y acaba de cumplir su decimoquinto aniversario. Entre sus logros, destaca su facultad para generar opinión. «Facilitamos herramientas para el conocimiento y el impulso de una sociedad más crítica y informada», sostiene.

Su carácter diario, característica excepcional dentro de la radio española, explica, a su juicio, esta longevidad. «Con tal periodicidad hemos ganado un público que no se olvida de ti», indica y señala que esta fidelidad ha sido esencial para seguir en antena. La duración también es otra clave que explica el éxito. «Hay mucho contenido científico en los magazines, pero son minirreportajes. Nosotros hablamos durante 20 o 25 minutos de un tema y eso hace que los más complejos se expliquen con sosiego y que el público se enganche o que, si uno no le interesa, espere al siguiente».

Esa posibilidad de explayarse también favorece a los intervinientes. «Contar con tanto tiempo también genera confianza en los invitados», alega y apunta que esa calma permite explicar y contextualizar mejor. «Se crea un espacio de confort que redunda en el resultado».

Sus seguidores son diversos. «Desde quien tiene la radio puesta todo el día hasta aquel que, a propósito, sintoniza de noche, porque ahora emitimos a las nueve de la noche», indica y reconoce que la fórmula del podcast les ha abierto la posibilidad de llegar a un público que busca activamente contenidos científicos. «Nos llegan mensajes de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, incluso de estudiantes que aprenden castellano con nosotros».

Temas de actualidad

La radio ha evolucionado cualitativamente a lo largo de este periodo. «Durante el primer año no publicábamos los programas, pero, desde entonces, el cambio tecnológico nos permite tener una escucha en cualquier lugar del mundo y en el momento que quieras», arguye y cita los temas de salud y biomedicina como los que concitan especial interés.

Algunos asuntos resultan especialmente difíciles, como la física cuántica, de actualidad porque se celebra el año internacional dedicado a esta ciencia y tecnología y, además, San Sebastián acoge el superordenador más potente de Europa dedicado a este tipo de computación. «En estos casos, la clave es hallar un buen interlocutor que sepa explicar incluso la terminología», alega. «También creo que la forma más sencilla de abordar un tema complejo es hablar de sus aplicaciones».

La ciencia está de actualidad con asuntos tan polémicos como el cambio climático y el auge de los negacionistas. «Me parece que es un discurso ajeno a la evidencia científica», opina. «No sé si es que no consideran favorables los argumentos de sus denunciantes o que, en realidad, intentan favorecer intereses económicos que chocan con la necesidad de reducir las emisiones».

La exposición en profundidad de cuestiones trascendentales se antoja contraria a la actual tendencia de proporcionar breves cápsulas de información a un público ávido de variedad y brevedad. «Hablamos de un problema complicado», reconoce. «Nosotros podemos introducir mensajes en Instagram para atraer a los espectadores a contenidos de calidad que inciten a la reflexión, pero no limitando la divulgación a lo puntual».

'La mecánica del caracol' es un programa propio de medios de comunicación públicos. «Sí, de emisoras con vocación de servicio, interesadas en proporcionar al individuo conocimientos e incentivarle para que tome decisiones con criterio», asegura.

Caballero lamenta que postulados como los de los contrarios a la vacunación se extiendan y permitan el surgimiento de enfermedades infecciosas hasta ahora controladas y, asimismo le llama la atención la difusión renovada de los enunciados terraplanistas. «No creo que haya más gente que niegue que la Tierra es redonda, lo que ocurre es que ahora ellos cuentan con el escaparate de las redes sociales, lo que supone un altavoz maravilloso».