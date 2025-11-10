El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eva Caballero. EITB

«Facilitamos herramientas para impulsar una sociedad más crítica»

Eva Caballero dirige y presenta 'La mecánica del caracol', un programa diario de divulgación científica que cumple 15 años en la parrilla de Radio Euskadi

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Eva Caballero sabía que el título de su programa de divulgación de ciencia, tecnología e historia habría de incluir 'la mecánica de', pero no había ... elegido el sustantivo final. «El caracol fue la primera palabra que se me ocurrió», recuerda. «Me parecía absurdo, pero al entonces director de Radio Euskadi le gustó y ¡para adelante!». El espacio de extraño nombre permanece en la parrilla y acaba de cumplir su decimoquinto aniversario. Entre sus logros, destaca su facultad para generar opinión. «Facilitamos herramientas para el conocimiento y el impulso de una sociedad más crítica y informada», sostiene.

