Ante el comienzo de la nueva temporada, no recuerdo semejante expectación por TVE. Sabemos de quiénes han prescindido y a quiénes han puesto, aunque todavía no hayamos visto a los nuevos colaboradores, los nuevos tertulianos de Los Desayunos y de Los aperitivos (o como se llame la parte informativa de antes de comer). También sabemos que no se ha suprimido 'El día del señor', es decir, la Santa Misa. Rosa María Luxemburgo no ha hecho tal cosa. Y no nos vamos a extrañar de los cambios de personas porque eso también pasó con el PP. Nada ideológico, salvo si pensamos en el negocio de Cerezo y Frade, parece haber en la reducción a un programa de 'Historia de nuestro cine'. Se les habían acabado las películas buenas y el espacio estaba bloqueando el prime time de La 2.

Parte de esa expectación de la que hablaba al principio tiene que ver con ese hueco. A ver qué ponen. Puedo recordar que en la segunda cadena se estrenaron 'Arriba y abajo' o 'Retorno a Brideshead' (luego ambas se pusieron en la primera cadena). Y mucho después, 'El ala oeste', 'A dos metros bajo tierra' o 'Las chicas Gilmore'. Eso se emitía en la segunda cadena. Quizá algo similar resulte imposible ahora porque TVE no está en condiciones de competir con otras plataformas televisivas, aunque haya joyas todavía no anunciadas (¿quién va a emitir en España 'Bodyguard', de la BBC?). Pero dejemos las series a un lado. ¿Y el cine clásico? Hay varias generaciones que nos hemos educado viendo en TVE cine clásico. Los sábados después de comer en la primera o por la noche en La 2 y en versión original. Ciclos de Lubitsch y fruslerías parecidas. O cine doblado pero con añadidos extraordinarios. Cómo no acordarse del ciclo de Douglas Sirk con las entrevistas de Antonio Drove antes de cada película (entrevistas que luego se convirtieron en un estupendo libro: 'Tiempo de vivir, tiempo de revivir. Conversaciones con Douglas Sirk'). También podemos recordar que muchos vimos 'Shoah' por primera vez en La 2. Varias madrugadas sobrecogedoras. Yo ya estoy con las pipas esperando la nueva programación para el pueblo.