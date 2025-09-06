Eurovisión revive en Vitoria

Que la presentadora de televisión Mariló Montero y el cantante Juanjo Bona se arrancaran a cantar una jota aragonesa durante la presentación de 'MasterChef' era ... un presagio claro de que la noche del jueves prometía. El equipo de celebridades de RTVE, siempre liderado por Macarena Rey, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, empezó a abrir boca con unos deliciosos aperitivos en la Jimmy Jazz.

Tartaletas de pudding con cabracho, arepas de carne mechada, hojaldre relleno de morcilla, brioche de carrillera estofada... Ni siquiera José Manuel Parada o el ilusionista Jorge Luengo habían podido llegar al postre (una exquisita tarta de San Prudencio, por cierto) cuando María Eizaguirre, la directora de comunicación de la cadena pública, anunció que traía «regalos».

«La conocimos en Operación Triunfo, ha dado los puntos en Eurovisión...», avanzó sobre la primera sorpresa. Y al escenario se subió –no podía ser otra– Soraya Arnelas, que demostró tener tablas y una potencia de voz impresionante al cantar la 'dosmilera' 'Mi Mundo Sin Ti' mezclada con la clásica y siempre infalible 'I Will Survive', el himno de resiliencia más conocido de Gloria Gaynor.

Ampliar También actuaron en Vitoria Nebulossa Mel Ömana y Kuve. Instagram

El plato fuerte parecía estar servido. Pero no se quedó ahí porque el colaborador Quique Torito fue el primero que se sumó a esta celebración desatada y luego siguieron sus pasos Alejo Sauras, Mala Rodríguez, Masi, Necko, el futbolista Miguel Torres, Valeria Vegas, David Amor, Valeria Ros (vestida de la firma vasca SKFK)... Y hasta Rosa Benito, que fue la más coqueta bailando, mientras se preocupaba por atusarse el pelo.

El público pidió un bis. Pero, como los tiempos eran tan ajustados como en un festival, no se concedió. Cosas que ocurren sólo una vez en la vida.

Entre una cosa y otra, al final la velada sí resultó ser como un 'festi' o un karaoke. De repente el escenario lo ocuparon candidatos y ganadores del 'Benidorm Fest' como Mel Ömana, Kuve y nuestra «zorra de postal» favorita, Mery Bas, la Nebulossa, que se acompañó de su marido Mark Dasousa y de un cuerpo de bailarines de lo más musculados con los que presentó su último single 'Supersexy'.

Ampliar La diseñadora vitoriana Idoia Martín firma un conjunto que se verá en la gala del Europa. Blanca Castillo

Y aún quedaban más emociones. Se jugó al clásico 'Un, dos, tres... responda otra vez' y cuando todo el famoseo hubo pasado por las tablas para buscar su minuto de gloria, el director del FesTVal, Joseba Fiestras, se lanzó a versionar a Rafael en 'Mi Gran Noche'.

Falta ya poco para que toda esta semana de exaltación de la tele llegue a su fin. A la organización de la cita le quedan menos de 24 horas para ultimar todos los preparativos de la gala final. Entre ellos están los conjuntos con inspiración ochentera que la diseñadora vitoriana Idoia Martín, más conocida como LilRousse, ha preparado para seis bailarinas. Esta noche en el Europa se desvelarán todos los secretos.