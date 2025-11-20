ETB recorrerá el territorio vasco a vista de dron en 'Euskal Herria Hegan' La serie, gran apuesta de la temporada, se estrenará este domingo, a las 22.10, en todos los canales de la televisión pública

El litoral guipuzcoano será el primer protagonista de 'Euskal Herrian Hegan', la serie documental cuyo estreno está previsto para este domingo, a partir de las 22.10 horas, en todos los canales de Euskal Telebista y eitb.eus. Los paisajes naturales y singularidades geológicas, los secretos de su historia y las leyendas que encierra, se mostrarán en un recorrido aéreo y con la voz en euskera de la actriz Miren Gaztañaga. Este capítulo es el primero de una serie de nueve que podrán, posteriormente, contemplarse en ETB1 con la misma periodicidad.

Los avances tecnológicos son, a juicio de Unai Iparragirre, director de la entidad, uno de los elementos que caracterizan este proyecto y que, según reveló, constituye una de las grandes apuestas de la temporada. «Las transformaciones han sido rápidas en muy pocos años», explicó durante la rueda de prensa en la que presentó el proyecto este jueves. Las imágenes se favorecen de la combinación de drones estabilizados y los modelos FPV que permiten mayor agilidad y velocidad, «e introducirse en edificios y acercarse a cuadros proporcionando una visión única y mágica de Euskal Herria».

Ampliar San Juan de Gaztelugatxe.

La introducción de la música es otra característica que diferencia 'Euskal Herria Hegan' de iniciativas documentales anteriores. El compositor getxotarra Fernando Velázquez, ganador del Goya por su creación para 'Un monstruo viene a verme', es el autor de la banda sonora, ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Navarra. «Acompaña la exposición y la emoción», aseguró Rubén Jauquicoa, director de la formación. Además, cada capítulo contará con la actuación de artistas y grupos de referencia local como Olatz Salvador, Mikel Urdarangarin, Anne Etchegoyen o Sorotan Bele, entre otros.

El cuidado formal también identifica esta producción. «Es una delicia a nivel de imagen», aseguró Iparragirre, quien también integró la serie en la estrategia del canal. «Esta filosofía responde a ese propósito que los ingleses de ' how to make learning entertaining', aprender mientras te entretienes», apuntó y reconoció que nos hallamos ante un género inasequible a las modas. «Siempre lo tenemos y lo tendremos», indicó. «Lo que han cambiado son las narrativa y las formas de contar historias desde el punto visual. Creo que Netflix y Amazon le han proporcionado un impuso que antes no tenía y me hace ilusión porque yo soy un gran devorador de documentales».

Ampliar El pantano alavés.

La fotografía de esta producción ha contado con el apoyo de Santiago Yañiz, el apartado mitológico ha corrido a cargo de la escritora Toti Martínez de Lezea y el histórico se ha beneficiado de la aportación del investigador Juan Manuel González Cembellín. «Este proyecto es muy espectacular y destacaría cómo se ha enlazado el relato con la música, que enriquece el discurso», señaló el director del Museo Diocesano de Arte Sacro.

La imagen, a su juicio, resulta estéticamente formidable. «Ha habido programas como 'La mirada mágica' con grabaciones desde el aire, pero los medios actuales no tienen nada que ver con aquellos, y ahora el dron te permite meterte por una ventana», adujo.

Los capítulos se estructuran a través de bloques temáticos con episodios dedicados al hierro o a las capitales. Se exponen las historias de cada lugar, los mitos y costumbres que determina la identidad. También se ha intentado plasmar el rol de la mujer en el pasado. «Ellas siempre han sido las grandes ausentes porque la documentación las esconde y se ha intentado, en la medida de lo posible, sacarlas de esa parte oscura y valorar su participación en nuestra historia», alegó.

El desarrollo abarca desde la prehistoria hasta la actualidad. «Es un trabajo complicado y el objetivo es informar y picar la curiosidad», admitió. «A veces, lo que se pretende es más lanzar un interrogante más que contar un relato». En cualquier caso, los espectadores podrán acceder a historias que apenas se conocen más allá del ámbito local y resultan sorprendentes. «¿Quién sabe que la tumba de César Borgia se halla en medio de una calle en una villa navarra o que Napoleón construyó fortines en la frontera para evitar una invasión que, luego, él llevó a cabo?».