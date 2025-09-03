El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Así ha sido el estreno del programa 'Al grano' de TVE en el FesTVal de Vitoria
Rafa Gutiérrez

Así ha sido el estreno del programa 'Al grano' de TVE en el FesTVal de Vitoria

El programa apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible

N. S.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:15

Gonzalo Miró regresará esta temporada a RTVE como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo magacín, conducido por Marta Flich, que se ha presentado este miércoles en el FesTVal de Vitoria.

Analista político y comunicador, Gonzalo Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad ('La noche en 24 horas', 'Espejo Público', 'Liarla Pardo'). Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado.

«Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano», ha afirmado Miró. «Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos».

La periodista y economista Marta Flich liderará el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, Flich ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión ('Todo es mentira', 'Late Motiv', 'En la frontera') y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.

La suma de ambos perfiles representa una apuesta experimentada por el contraste de estilos y la complementariedad.

Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio), 'Directo al grano' apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  6. 6

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  7. 7 Julen Jon Guerrero ya tiene equipo y se enfrentará al Bilbao Athletic
  8. 8

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo
  9. 9

    Magdalena Múgica asume la presidencia del IMQ
  10. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así ha sido el estreno del programa 'Al grano' de TVE en el FesTVal de Vitoria