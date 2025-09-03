Así ha sido el estreno del programa 'Al grano' de TVE en el FesTVal de Vitoria
El programa apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible
N. S.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:15
Gonzalo Miró regresará esta temporada a RTVE como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo magacín, conducido por Marta Flich, que se ha presentado este miércoles en el FesTVal de Vitoria.
Analista político y comunicador, Gonzalo Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad ('La noche en 24 horas', 'Espejo Público', 'Liarla Pardo'). Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado.
«Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano», ha afirmado Miró. «Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos».
La periodista y economista Marta Flich liderará el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, Flich ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión ('Todo es mentira', 'Late Motiv', 'En la frontera') y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.
La suma de ambos perfiles representa una apuesta experimentada por el contraste de estilos y la complementariedad.
Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio), 'Directo al grano' apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.
