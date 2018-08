Las estrellas del verano

Con 'Ya es mediodía' pasa lo mismo que hace un tiempo ocurría a propósito de 'Hable con ellas'. Ambos programas, sin importar su calidad, eran o son oro para escribir. Y no olvido que la frivolidad de 'Hable con ellas' era más inocua que la del clon de 'AR'. Uno de los pecados de 'Ya es mediodía' ('YEM') ha sido crear una estrella: Pilar Gutiérrez, la señora franquista. Aunque luego salga por todos lados, fue cosa de 'YEM' ponerla en órbita. También darse cuenta de lo bien que iba en audiencia y repetir. Como sacar a los cuatro gatos con el brazo en alto en el Valle de los Caídos. Azuzando al personal. Y el fascismo en España (sea eso lo que sea) es tan poco importante como los presuntos escándalos de Twitter. Ayer, Pilar Gutiérrez estaba en 'El programa del verano' enfrentándose a Ana Pardo de Vera, igual que en 'YEM' lo hace con Cristina Fallarás. Los piques con esta llegan a ser chistosos. El lunes, como siempre, Fallarás llamó a Gutiérrez fascista y esta: «Usted fascista; yo, roja. Fascista, roja, fascista, roja… ¿Vamos a estar así todo el día?».

Pilar Gutiérrez puede decir que Franco ha sido el mejor jefe de Estado que ha habido en España y otras cosas muy franquistas, pero suele dar meneos a sus contrincantes, a los que recomienda leer («ustedes no saben nada»). Y en eso tiene alguna razón. Más leer a Julius Ruiz y menos citar a la ONU. Leer 'Paracuellos' y el 'El terror rojo', pero también 'La justicia de Franco' para hablar con propiedad de la represión y no inventarse cifras. Ruiz tiene mandobles para los dos bandos. O recordar a Gustavo Bueno: «Los efectos de la dictadura, terribles para quien tuvo que sufrir el fusilamiento, la cárcel o el exilio, o para sus parientes, no afectaron a la gran masa de la población, sino a una parte porcentualmente muy pequeña…».

Estoy deseando ver a Katey Seagal en 'Shameless' y a Diane Lane en 'House of cards'. Eso es el futuro próximo. En cuando al pasado reciente, reconocer que los personajes del verano televisivo han sido Paulina de la Mora, de 'La casa de las flores', y Pilar Gutiérrez, del Valle de los Caídos.