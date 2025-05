Galletas chinas

Comenta Compartir

La TVE de Sánchez cada vez se parece más a una galleta china de la fortuna: te la ponen en la mesa sin pedirla y ... parece gratis, aunque al final la terminas pagando con la cuenta. Además, crujiente y sorpresiva, de su interior a veces sale un papel con una predicción de Tezanos que no has pedido o con una reconvención moral de Sánchez para que comprendas si no eres tonto o facha que la felicidad no hay que buscarla en la alternativa privada o en la oposición, sino que está a tu lado. Al lado de la cara buena del mundo, claro, la de la versión interpretativa que marca la jerarquía política e informativa de la tele pública, la opción del poder que gobierna con evidente superioridad moral o, por supuesto, la del modelo de entretenimiento más conveniente para divertir e informar, aunque a veces sea imposible ignorar que lo que realmente ha salido de la galleta televisiva no sea sino una dosis saciante de pan y circo para el solaz de las masas.

Pues sí, esta última es precisamente la nueva propuesta de TVE, 'La familia de la tele', el revival huachafo y casposo del cotilleo y el aserto ligero, convertido en novedoso servicio público para la educación y la transmisión de valores a cargo del sufrido contribuyente. Seguramente, esta nueva propuesta creativa de la factoría gubernamental dará sus réditos en términos de audiencia o en los de una sugerente hipnosis regresiva que nos desahogue de los problemas del presente, a cambio de devolvernos al pasado rosa y tombolero. Nada sorprendente en la España de los trenes saboteados, de los apagones inescrutables o de las opas plebiscitarias, en fin, de no ser porque uno pensaba que el servicio público de televisión era algo más serio que el despropósito contenido en una galleta china.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión