Los Emmy premian la estremecedora historia del director de Barakaldo Javi Giner por 'Yo adicto'

'Yo, adicto', la serie dirigida por el baracaldés Javier Giner y basada en su propia lucha personal contra las drogas y el alcohol, ha ... sido premiada en los Emmy Internacionales. Después de arrasar en 'Disney +', la ficción creada por el director y guionista vizcaíno, se ha llevado el premio al mejor actor gracias a la magistral interpretación de Orio Pla, que se mete en la piel del cineasta vasco tras su dura lucha contra las drogas, el alcohol y el sexo compulsivo.

«Ojalá en unas horas podamos decir que Oriol Pla ha hecho historia ganando el primer Emmy Internacional para un intérprete español. Y si no, que nos quiten lo 'bailao'», escribía horas antes en Instagram Giner mientras se acicalaba para la entrega de premios que tenía lugar esta madrugada en Nueva York.

El momento resultó de lo más emocionante. Giner y Pla saltaron de alegría tras conocer que Pla se llevaba finalmente el galardón. En su discurso, el actor catalán le dedicó el trofeo al baracaldés, incluso, con varias palabras en euskera. «Javi, nunca podré agradecerte lo suficiente. Eskerrik asko, maitia», lanzó visiblemente emocionado sobre le escenario.

El emocionante discurso de Oriol Pla.

El cineasta vizcaíno también quiso reflejar su alegría en un post en Instagram: «No sé qué acaba de pasar. Esto es loquísimo. Llevo gritando y llorando 15 minutos. Oriol acaba de ganar el Emmy Internacional a Mejor Actor y ha hecho historia. Soy profundamente feliz. Viva Oriol y viva 'Yo, adicto'.

Inspirada en el libro homónimo que el también periodista y jefe de comunicación de cine -fue jefe de prensa de Almódovar hasta 2021- escribió durante la pandemia, 'Yo, adicto', describe con honestidad su relación con el alcohol y la cocaína que le arrastraron a una deriva bastante destructiva y su posterior paso voluntario por un centro de desintoxicación a los 30 años.

Premiado el documental '#SeAcabó: diario de las campeonas'

Tras estudiar en Jesuitas en Indautxu, Giner dejó Barakaldo a los 18 años para buscarse un futuro en el mundo del cine en Madrid. Los diez años de adicción al alcohol, la cocaína y el sexo compulsivo tocaron fondo el día que se despertó en compañía de dos prostitutos en un hostal de mala muerte, según relató en una entrevista en este periódico realizada por Oskar Belategui.

Ahora, la serie ha conseguido un hito al alzarse con un premio internacional de este calibre. En la gala también resultaron otros trabajados españoles como '#SeAcabó: diario de las campeonas', de Netflix, que obtuvo el galardón al mejor documental. 'Valle salvaje', disponible en La 1 y Netflix. 'Regreso a Las Sabinas', de Disney+, se fueron sin embargo de vacío en la categoría de mejor telenovela.