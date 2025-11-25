El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Javier Giner y Oriol Pla se abrazan tras recibir el premio al mejor actor. AFP

Los Emmy premian la estremecedora historia del director de Barakaldo Javi Giner por 'Yo adicto'

El actor catalán Orio Pla se llevó el galardón al mejor actor por su papel en la ficción que arrasó en 'Disney+' y en la que se metió en la piel del vizcaíno tras su lucha contra las drogas, el alcohol y el sexo compulsivo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:27

Comenta

'Yo, adicto', la serie dirigida por el baracaldés Javier Giner y basada en su propia lucha personal contra las drogas y el alcohol, ha ... sido premiada en los Emmy Internacionales. Después de arrasar en 'Disney +', la ficción creada por el director y guionista vizcaíno, se ha llevado el premio al mejor actor gracias a la magistral interpretación de Orio Pla, que se mete en la piel del cineasta vasco tras su dura lucha contra las drogas, el alcohol y el sexo compulsivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  4. 4 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  5. 5

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  10. 10

    Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.300 despidos en cuatro de las siete filiales afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los Emmy premian la estremecedora historia del director de Barakaldo Javi Giner por 'Yo adicto'

Los Emmy premian la estremecedora historia del director de Barakaldo Javi Giner por &#039;Yo adicto&#039;