'El Conquis' pierde a casi la mitad de su hinchada

Alain Mateos Sábado, 15 de febrero 2025, 07:24 Comenta Compartir

Los últimos minutos de 'El conquistador' de la edición emitida en 2023 provocaron un terremoto que hizo temblar los cimientos de este reality show que cuenta con una fuerte hinchada, fiel a su cita los lunes y miércoles con el programa desde hace casi veinte años. Julian Iantzi, el rostro principal del concurso, anunciaba que abandonaba el formato. Y desde aquel día, los datos de audiencia reflejan una clara pérdida de espectadores. El desencanto de la hinchada de 'El Conquis' quedó patente el año pasado cuando, de golpe y porrazo, el programa perdió casi la mitad de sus espectadores. Este año, con el retorno de Iantzi a 'El Conquis', se atisbaba una remontada pero los datos anotados en las audiencias rebajan considerablemente ese optimismo. Las últimas polémicas que rodean al programa tampoco han ayudado a recuperar los espectadores perdidos.

La última edición que Julian Iantzi y Patxi Alonso presentaron 'El Conquis' en sus papeles originales -el primero de ellos a pie de campo y el segundo al frente de los debates- en 2023, el reality arrasó en la televisión vasca. Según los datos de Kantar media -empresa encargada de medir las audiencias televisivas-, el primer mes de emisión de aquel 'Conquis' sedujo a una media de 93.000 espectadores. Casi uno de cada cinco televidentes -un 18,2% de 'share'- sintonizaba ETB2 para disfrutar de su doble receta semanal. Dos años después, el arranque de la vigesimoprimera edición no ha sido para lanzar cohetes. La media diaria de espectadores se ha desplomado hasta los 53.000 y el 'share' ha caído prácticamente cinco puntos hasta el 13,6%.

Los datos que ofrece el reality este año son muy similares a los del 2024, cuando 'El Conquis' celebró una edición especial con motivo del 20 aniversario del concurso y en la que ya no estuvo Iantzi al frente. Patxi Alonso asumió junto a Lur Errekondo la tarea de presentar 'El Conquis' por partida doble, a pie de campo y en los debates de los miércoles. La prueba, a juzgar por las audiencias, salió rana. Durante el primer mes de emisión, el reality se dejó casi la mitad de los espectadores diarios. Pasó de superar asiduamente la barrera de los cien mil televidentes a quedarse en torno a los cincuenta.

Esta caída se notó especialmente en los debates de los miércoles. El programa anotó de media en el primer mes de emisión del año pasado un pobre 5% de cuota de pantalla por el 11,9% de la edición anterior, y solo fue capaz de congregar a 25.000 espectadores diarios, la mitad que en 2023. En la presente edición, sin embargo, la curva vuelve a apuntar hacia arriba. Julian Iantzi es ahora el encargado de presentar los debates y en su retorno al formato ha logrado recuperar parte del terreno perdido. Ahora, los debates vuelven a presentar números cercanos a 2023. Durante este primer mes de reality, los programas de los miércoles, dirigido por Iantzi, han dejado 33.000 espectadores de media diarios y un 9,7% de cuota de pantalla.

Donde el programa 'pincha' es el lunes. Sorprendentemente no logra recuperar los datos de hace dos ediciones en las jornadas donde está llamado a marcar las diferencias. Las primeras galas de este año han conquistado al 18,6% de la audiencia, ligeramente por encima del 16,9 anotado en la edición especial del 2024, y lejos aún del 24,4% marcado hace dos años. Si la comparativa se hace en cuanto al número de espectadores, la sangría es aún mayor. Los primeros programas de los lunes en 2023 congregaban a una media de 123.000 espectadores diarios y esa cifra se ha desplomado de forma sorprendente. El año pasado ya se redujo considerablemente, con 76.000 televidentes, y este año se ha quedado en 64.000. La mitad en solo dos años.

Cambios que descolocan a los fans

Una regla no escrita de la televisión es que con el paso de los años 'o te reinventas, o mueres'. Y 'El Conquis', después de veinte años arrasando en las audiencias, también ha sucumbido a los cambios. Muchos son las novedades en la aventura de este año. Ausencias significativas, cambios en pruebas, reglas que resultan difíciles de entender... Y si a ese cóctel le sumas el adiós al favorito a las primeras de cambio, pues el resultado, visto los comentarios de seguidores en redes sociales e incluso en la calle, es que muchos se han visto descolocados con el formato. «Es el último capítulo que veo», llegó a escribir más de uno tras aquel programa. Aun así el veterano espacio de ETB2 sigue siendo un filón para la televisión vasca y sus datos de audiencia, a pesar de la caída, continúan por encima de la media diaria de la cadena.

Ha vuelto Julian Iantzi -aunque a presentar el debate y no a su medio 'natural'-, pero faltan míticos del programa. ¿Dónde están David Seco, Isabel Landa o Isma? «Por primera desde hace 12 años no he estado presente ni en el episodio ni en el debate, en todos estos años nunca había faltado a un debate», escribió en sus redes sociales Seco. El tuit acumuló más de 13.000 visualizaciones en las primeras horas y cientos de comentarios. «Quieren gente nueva», «se te echa de menos, espero que aparezcas en algún debate», «si no estás no me interesa el programa», «solo llevan a amiguitos...», comentaron sus seguidores visiblemente molestos.

Otros cambios que han chocado a los espectadores son la ausencia de capitanes veteranos como tal. Ahora son los propios concursantes los que ejercen el liderazgo del grupo. También se ha sustituido la marca Ternua por el logo de Styling, una empresa más de surf y deportes acuáticos que de montaña.