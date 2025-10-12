Eider Hurtado: «Es muy peligroso que haya un partido ultra señalando a periodistas» La periodista compagina la dirección del programa radiofónico 'Boulevard' y la locución de la nueva serie 'Fotografías que dejaron huella'

Gerardo Elorriaga Domingo, 12 de octubre 2025, 00:27 Comenta Compartir

Además de proporcionarnos las noticias más tempranas, Eider Hurtado será la voz que relate acontecimientos de otro tiempo en 'Fotografías que dejaron huella', una serie documental que reconstruye hechos relevantes a partir de imágenes impactantes y que ETB-2 estrenará mañana a partir de las 22.15 horas. La periodista compatibilizará su labor a cargo del programa radiofónico 'Boulevard' de Radio Euskadi con esta narración televisiva en la que, por ejemplo, en esta primera entrega, reviviremos la huelga de Astilleros Euskalduna, la visita de Bette Davis al Zinemaldia o la del Papa Juan Pablo II al santuario de Loyola.

Ha cubierto todas las franjas informativas. ¿Existe mucha diferencia entre un programa matutino y otro vespertino en la radio?

No tiene nada que ver. La dificultad de un programa como 'Boulevard' es que informas desde primera hora y cuando tú entras a trabajar a las 4 de la mañana está todo el mundo durmiendo. No hay casi fuentes y gestionar la información a esas horas es bastante complicado. El equipo tiene que ser muy rápido y tener las cosas muy claras porque hay que decidir la agencia informativa de ese día, por qué temas apuestas y cómo desarrollarlos a lo largo del programa, y cerrar las entrevistas que acompañen las cuestiones. En un vespertino la producción es mucho más tranquila, te permite otro tono, es más magazine. Me gusta más el ritmo de la mañana.

¿Caben los cambios cuando se entra en un programa tan veterano?

No vamos a inventar la pólvora porque los matinales informativos siguen más o menos el mismo patrón. Tiene que ser así porque la gente a esa hora quiere saber qué va a pasar y cómo están las carreteras, es decir, acceder a la información de servicio público. A partir de ahí, de alguna forma, cada uno tiene su estilo y creo que el mío es bastante reconocible. Este programa es un trasatlántico y tienes que hacerte a él y hacerlo tuyo. La impronta se advierte en la elección de los temas, muy pegados a la situación social y política.

Asistimos a una fuerte caída de las audiencias, tanto en términos absolutos como relativos, en los medios generalistas. ¿Qué va a suceder?

Las televisiones generalistas están cayendo porque el consumo está cambiando. Las radios nos estamos adaptando a las nuevas formas de escuchar, incluso ahora a una radio visual porque se emite por televisión. Ya no me dicen te escucho por la mañana, sino que te veo. Ahora todo es híbrido.

¿La radio tiene futuro?

Sí, pero hay que acomodarse a otras maneras. Ya poca gente tiene un transistor en la cocina como sucedía cuando éramos pequeños, ahora se escucha a través de las aplicaciones del móvil, en la televisión o en el coche. El desarrollo tan amplio de las plataformas lo ha hecho mucho más fácil.

Acceder cada mañana a los titulares da vértigo. Parece que en cualquier momento puede estallar la Tercera Guerra Mundial.

Nuestra sociedad siempre ha estado muy formada e informada, queremos saber para elaborar una opinión. Sí, son tiempos marcados por la incertidumbre, pero esa zozobra siempre ha marcado nuestra vida. La gente en Euskadi no vive mal, aunque tengamos la percepción de que el mundo se ha vuelto loco. Yo entro de madrugada a trabajar y a esas horas está activa la actualidad al otro lado del océano y es de ahí donde nos vienen todos los sustos. Imagínate cómo vivimos. Eso hay que saber gestionarlo, no nos podemos dejar llevar por las iniciativas demenciales de cuatro personajes.

¿El show se ha introducido en los programas de actualidad? Las mesas se han llenado de personajes que vociferan y difunden opiniones grotescas.

Ese tipo de programa espectáculo proviene de los espacios de corazón. Hay que diferenciar entre los que hacemos información y ofrecemos margen para exponer y debatir, y el tono bronco de otros programas en otros lugares del país

A veces, los moderadores asumen el rol de protagonistas.

Sí, se convierte en el actor de ese show. Aquí abordamos la actualidad desde parámetros más clásicos. El protagonismo se halla en lo que cuentas no en quien cuenta. A la gente le puede gustar tu manera, pero si pones un programa para ver a un personaje es que estás buscando otra cosa.

También se han convertido, literalmente, en la diana de los extremistas.

Todo está cambiando y hay que tener mucho cuidado con esto. Es muy peligroso que haya un partido ultra señalando a periodistas y que no se produzca una defensa de los afectados. Debería haber una reacción automática e inmediata de todos los partidos, más allá del proceder de la Fiscalía. Yo dejé X porque sólo recibía ataques. Estamos ante una deriva muy peligrosa. El 'a por ellos' es diario y terrorífico. ¿Cómo podemos vivir en esta indefensión antes los ataques que estamos recibiendo? Se ha abierto una puerta que nadie tiene intención de cerrar.

La serie 'Fotografías que dejaron huella' parece un proyecto tan sólo viable en un canal público.

Me parece una delicia porque es periodístico, pero también muy emocional, y eso se hace desde una televisión pública, efectivamente. El archivo de ETB cuenta con muchas imágenes inéditas que nos van a hacer recordar y el recuperar momentos de nuestra historia reciente como la explosión del punk en el País Vasco o el incendio de Bermeo. Resulta muy fácil de ver.

¿Ha cambiado la manera de contar?

Sí, las fotografías de antes no tienen nada que ver con la sensibilidad actual. Antes había menos filtros y, por esa razón, encontramos imágenes muy llamativas.

¿Alguno de los temas abordados le ha afectado más?

El lunes empezamos con la batalla de Euskalduna y mi aita estuvo ahí y, además, al frente de la lucha porque era sindicalista. Me resulta muy emotivo ya que es todo un símbolo de la lucha obrera.

¿Hay que conocer el pasado para impedir errores en el futuro?

Debemos saber y reconocer lo que ha ocurrido para tratar de que no vuelva a pasar. A ese respecto, resulta fundamental contar con una memoria histórica y colectiva de aquello que nos ha marcado como país y como sociedad. Creo que es necesario saber de dónde venimos para saber dónde estamos.