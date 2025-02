Una dura prueba en 'El Conquistador del Caribe' tumba a los participantes: «¡Me voy a casa!»

Joseba Fiestras Martes, 25 de febrero 2025, 07:25 Comenta Compartir

«Perder no es plato de buen gusto y las derrotas dejan mal sabor de boca», rezaba el correo que daba pistas a los equipos para el juego de inmunidad de 'El Conquistador del Caribe'. Estaba claro que la comida iba a ser protagonista, aunque alimentos más bien repugnantes. El surströmmig es una especialidad sueca que consiste en arenque fermentado. Y aquello provocó arcadas. Y es que, para empezar, había que tragar la receta con el fin de poder dar pista libre a sus compañeros. ¡Hasta vómitos causó la ingesta!

Ya en la carrera, los amarillos fueron los primeros en lograr el banderín, coronándose como ganadores del reto. Ni los azules ni los colorados lograron llegar a la enseña, lo que causó el desánimo en algunos participantes. Carrá se vino abajo. «Me voy a casa, estoy helada», clamaba disgustada y entre lágrimas. Reblán la llevaba a hombros, pero la mujer perdió el sentido. Tuvo que acudir el equipo médico a socorrerla. «Yo ya he conquistado lo que tenía que conquistar. He tocado fondo», decía ya medio recuperada.

Marcela también pensaba en tirar la toalla. Joana recriminó la actuación de quienes quieren abandonar la aventura. «Pero, ¿tú no sabías a dónde venías?», regañaba a Marcela. «Si, pero ya no quiero», replicaba la aludida. No llegó la sangre al río. Aunque ese comportamiento tuvo consecuencias.

El empate entre Corocotes y Yocahus hizo que cada uno regresara al campamento del que había venido y tocaba nominar a los capitanes. Leyre se ofreció voluntaria y Gorka aceptó el envite mandándola al duelo. Mientras, en el conjunto rojo, Joana señalaba a Marcela, «para intentar darle un punch de la leche. Creo que ella lo necesita ahora mismo», argumentaba. Y las condenadas acudían al duelo acompañadas por sus respectivos líderes.

No lo están pasando nada bien pero no paran de pelearlo #conquis6ETB pic.twitter.com/VLpqx5UnSS — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) February 24, 2025

Una red vertical aguardaba a las duelistas. «Es un duelo fundamental», advertía Patxi Alonso. Y torcía el gesto al ver llegar a Leyre y decirle que estaba allí, «porque me apetece duelarme», contaba. «¿Y eso que has dicho de que si ganas te vas a marchar?», cuestionaba Lur Errekondo. La joven respondía: «Yo voy a jugar a ganar y de mi decisión, ya hablaremos después». Alonso advertía serio. «Sois dos conquistadoras que pueden dar mucho de sí en esta aventura como para que vengáis ahora aquí con jueguecitos», avisaba. «No quiero participar en esto más. Voy a ganar para ayudar a mi equipo y me voy a ir», aseguraba Leyre.

El objetivo era alcanzar tres banderines colocados en la red a diferentes alturas. Antes, había que encontrar sus parejas, enseñas escondidas en la costa que había que encontrar. Y para arrancar, debían lanzarse desde lo alto del islote.

Marcela arrancó con cierta ventaja. Pero Leyre pronto le alcanzó y fueron muy igualadas, aunque luego fue la azul la que halló primera el tercer banderín y corrió a engancharlo. En el ascenso, Marcela le adelantó. Y ganó el duelo. «Has estado muy cerca de darle la vuelta a esto», animaba Patxi a la perdedora. «Yo soy muy competidora, pero me puede lo que es el reality. Las cámaras, todo lo que mueve eso», se lamentaba la joven antes de irse.