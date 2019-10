El 'drama' de la desaparición de 'Pasapalabra' Christian Gálvez se hace un selfie con Paz Herrera, concursante que ganó un bote de 1.310.000 euros, y otros concursantes de aquella tarde. / MEDIASET Desvelamos las claves del éxito de uno de los programas más veteranos, más vistos y más rentables de la televisión YOLANDA VEIGA Miércoles, 2 octubre 2019, 14:29

Esta noche va a faltar alguien a cenar. Más de uno... Christian Gálvez, Rafa, Orestes... Se han despedido a la francesa. Pero no ha sido cosa suya, sino de fuerza mayor. Telecinco emitió ayer el último programa de 'Pasapalabra' tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la cadena de Mediaset a suspender su emisión y reconoce a la británica ITV los derechos del popular concurso. Como el programa está 'enlatado' -se graba con dos o tres semanas de antelación- no hubo margen para la despedida formal. Y a las dos de la tarde de este miércoles Telecinco seguía sin desvelar con qué van a rellenar el socavón que deja a la hora de la cena la desaparición de uno de los concursos más exitosos de la televisión (casi dos millones de espectadores diarios) y más longevo (lleva 19 años en emisión, primero en Antena 3 y desde 2007 en Telecinco). Expertos del mundo televisivo analizan las consecuencias económicas, de audiencia, de imagen... del precipitado adiós de 'Pasapalabra'.

Publicidad 8.000 euros por minuto

El agujero no es solo en la parrilla. La desaparición de 'Pasapalabra' va a salir cara a Mediaset. Literalmente. Porque el concurso era uno de los más cotizados en el mercado publicitarios. Según las tarifas de Publiespaña correspondientes al cuarto trimestre, el spot convencional de 20 segundos en el concurso cuesta 6.800 euros. Esa es la tarifa oficial, el precio para una sola emisión, pero las marcas no suelen publicitarse así. «Negocian varios spots en diferentes días y franjas, y obtienen descuentos de hasta el 60%. Es lo normal», explica un especialista en el sector. Aplicada la rebaja, esos 6.800 se convierten entonces en 2.720 euros por anuncio, osea 8.160 euros por minuto. Si el corte publicitario de 'Pasapalabra' tarda cinco minutos, por ejemplo, deja unos ingresos de 40.800 euros cada día. A los spots convencionales se añaden los patrocinios, «caretas de 7 segundos que se aparecen al principio y al final de programa y también al inicio del corte publicitario». La tarifa de 'Pasapalabra' para que se escuche eso de 'programa patrocinado por...' es de 57.300 euros. ¿Mucho o poco? Pues bastante porque los patrocinios en el 'El programa de Ana Rosa' se pagan a 14.000 euros, a 17.200 en el caso de los deportes del informativo de mediodía y a 26.400 en 'Sálvame limón', por poner tres ejemplos conocidos. «Son también tarifas oficiales que no son reales porque en los patrocinios son habituales rebajas de hasta el 70%», advierte esta misma fuente, así que en el caso de 'Pasapalabra' estaríamos hablando de 17.190 euros. Y más: las telepromociones, que es cuando el presentador habla de las bondades de un producto. Hay dos tarifas: 45 segundos y 121. La primera en el caso de 'Pasapalabra' cotiza a 87.000 (y a 10.000 en 'El programa de Ana Rosa', por ejemplo) «y es habitual que se rebaje en torno a un 65%», lo que deja un precio final de 30.450 euros. De manera que si en cada programa de 'Pasapalabra' se emitían cinco minutos de anuncios, el patrocinio y una telepromoción estaríamos hablando de 88.440 euros... diarios.

Daños colaterales Piqueras, perjudicado por la marcha de Gálvez

El éxito de Pedro Piqueras en el informativo de noche de Telecinco no es solo mérito suyo. Buena parte del público se lo debe (debía) a Christian Gálvez. Es lo que en la jerga televisiva se llama 'arrastre', cuando un programa tiene buena audiencia y la mayoría de esos espectadores se quedan a ver el siguiente programa, las noticias en este caso. «A Piqueras le va a perjudicar sin duda alguna porque 'Pasapalabra' era infalible en cuestión de audiencia», asegura la crítica de televisión Rosa Belmonte. Prueba de este 'arrastre' es que el informativo de Telecinco empieza unos minutos más tarde que sus competidores en TVE y Antena 3 y les supera en audiencia. «Otro programa que tiene un efecto 'arrastre' similar al de 'Pasapalabra' es 'El Hormiguero'. Pero ninguno más»

La audiencia Solo 'los lobos' le hicieron sombra

'Pasapalabra' lidera casi a diario el ranking de programas más vistos, con una media en torno a los dos millones de espectadores: 1.875.000 en septiembre (un 18,3% de 'share'), según datos proporcionados por Telecinco. Solo cedió al 'Boom' de 'los lobos', que con su heroica gesta en el programa de la competencia en Antena 3 le arrebataron temporalmente el liderazgo. «Es que aquello era un nivel de profesionalización brutal. Le hicieron sombra a 'Pasapalabra' porque sabían de todo y daban bien en la tele. Cuando ganaron el bote dieron entrevistas, salían en los periódicos...». Pero aquello pasó y 'Pasapalabra' recuperó su hueco natural. «Es un programa muy querido, ayer nos llamó mucha gente preguntando si era verdad que se quitaba», comentan desde Telecinco.

El acierto de Gálvez «Un chico amable y educado»

«La personalidad del presentador cuenta mucho en este tipo de formatos. Y desde casa ven en Christian Gálvez a un chico amable, educado, inteligente, con sentido del humor, pero sin pasarse», explica Juan Francisco Gutiérrez Lozano, profesor de Periodismo Audiovisual en la Universidad de Málaga. El mérito es aún mayor porque Gálvez no fue el primero. La primera fue Silvia Jato, que leía a una velocidad de récord en la primera etapa del concurso en Antena 3. Constantino Romero y Jaime Cantizano estuvieron poco, pero estuvieron, y en 2007, cuando el programa pasó a Telecinco, pusieron al frente a Gálvez, que por entonces no era un presentador 'top'. «Él le ha aportado cercanía al formato, ha logrado conectar con varias generaciones distintas».

El público Mayores y fieles

«Le ha dado una pena a mi madre...». Y a la mía. Tiene 'Pasapalabra' un público muy fiel de gente madura. Jubilados y gente que llega de trabajar y ha hecho de la cita con el programa (empezaba pasadas las ocho de a tarde) «un hábito». Por eso, coinciden todos los especialistas consultados para este reportaje, «el hueco se va a notar mucho y va a ser muy difícil de rellenar». «La perdurabilidad en el tiempo es una parte de su éxito, igual que sucede con 'Saber y ganar' o con 'La ruleta de la fortuna'». Y 'Pasapalabra' llevaba 19 años en antena: comenzó a emitirse en Antena 3 en el año 2000 y Telecinco se hizo con los derechos en 2007.

El formato Un éxito sin trampillas ni bombas

'Pasapalabra' viene a ser «como un juego de mesa por la tele», como «los pasatiempos clásicos de sopas de letras y crucigramas, lo que triunfaban antes de que llegaran los sudokus». Y en esa sencillez, asegura Juan Francisco Gutiérrez Lozano, reside la clave de su éxito. «El público español es reacio a los concursos alambicados y artificiales. Prefiere el programa más cercano que pone en valor lo que sabe el concursante». En este sentido, 'Pasapalabra' «no ha caído en concesiones al espectáculo. No necesitan trampillas ni bombas para enganchar al espectador». Es un espacio cultural «con una dosis de tertulia y chascarillo porque la gente habla y cuenta sus cosas».

Los famosos «Ni quedan en ridículo ni se pone en cuestión su coeficiente intelectual»

Actores, presentadores, cantantes y hasta políticos... Famosos de variado pelaje han concursado con mayor o menos éxito en 'Pasapalabra'. Hasta rostros asociados a las cadenas de la competencia. «El programa les da una popularidad buena. Ni se les pone en ridículo ni queda en entredicho su cociente intelectual. Un político probablemente no iría a 'Saber y ganar' porque no estaría al nivel de las preguntas, pero sí a 'Pasapalabra' porque el concurso mezcla azar y saber y es inocuo. No solo eso, incluso les beneficia en cuestión de imagen porque les pone al nivel de las personas anónimas con las que concursan y les hace parecer más cercanos», explica Lozano.