Drag Race llena el FesTVal de «mucho corazón»

Por primera vez en la historia de Drag Race España, el FesTVal ha acogido este viernes la presentación de una nueva temporada. Esta quinta edición ... arrancará el domingo 28 con doce nuevas concursantes que se pelearán por la corona en una temporada «con mucho corazón». «La cuarta temporada dejó el listón muy alto», ha explicado Carmen Ferreiro, Directora de Entretenimiento de Atresplayer, «pero hemos conseguido superarlo con un gran giro que marcará el destino de las nuevas reinas».

Supremme De Luxe volverá a estar al frente del programa, que ha descrito como «fuertecito» y «cargado de cosas que hay que digerir». Le acompañarán un año más Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking como jurado, y habrá un invitado especial en cada episodio. Como primicia, Emilio Sánchez Zaballos, director de Atresplayer, ha adelantado que en el estreno contarán con las valoraciones de la cantante Amaia Romero.

50.000 euros de premio

Como novedad, este año la ganadora de Drag Race España recibirá un premio de 50.000 euros, algo que Le Cocó, quien se llevó la corona en la pasada edición ha bromeado que era «injusto», porque en su caso ganó «tan solo» 30.000 euros. Este incremento en el precio se debe a que es «lo justo para las reinas, que invierten mucho dinero y tiempo antes de entrar al programa», ha explicado Carmen Ferreiro.

Para descubrir quiénes serán las concursantes de esta quinta edición habrá que esperar al domingo 7, cuando se publicará el 'Meet the Queens' de este año. Samantha Ballentines, antigua concursante y presentadora de la sección 'Sí lo digo', no ha adelantado nombres, pero sí que hay «una selección muy variada de reinas que refleja el gran talento nacional que hay en España».