Dave, expulsado en la quinta gala de 'OT' Dave. / 'Operación Triunfo'. El joven gaditano fue el escogido por la audiencia para abandonar la academia, y Damion y Marta acabaron nominados al no convencer con sus actuaciones JOSEBA FIESTRAS Jueves, 25 octubre 2018, 08:56

Su simpatía no le salvó esta vez, Dave fue el expulsado en la ultima gala de 'OT' y se despidió con una sonrisa y aceptando con resignación la decisión del público. «He aprendido lo importante que es la constancia», dijo al hacer balance de su paso por el concurso y, antes de marcharse, confesó que lo primero que iba a hacer era «coger instagram y beberme un cubata».

Carlos Right esquivó la expulsión, pero su interpretación del 'Tip Toe' de Jason Derulo no convenció al jurado que decidió nominarlo de nuevo. «Valoramos muchísimo el esfuerzo que has hecho y cómo has arriesgado, pero pensamos que no has llegado a estar a gusto en el escenario», condenó el tribunal. Pero la sangre no llegó al río esta vez ya que sus compañeros lo salvaron del castigo. Y cruzó la pasarela con tanta intensidad que se dio contra una cámara. Nada grave. Marilia, con 'Rather be', de Clean Bandit; Marta, con 'Y nos dieron las diez', de Joaquín Sabina; y Damion, que cantó con Sabela, 'Volar', de Macaco; tampoco sedujeron a los expertos. Y fueron los profesores los que rompieron el trío maldito rescatando a Marilia, «porque eres la que más ganas de trabajar tienes y la que mas te esfuerzas», brindaron.

Joe Pérez-Olivé reprendió a los aspirantes al informarles de que habían detectado que hay dos grupos de concursantes, «los que luchan por ganar y los que luchan porque no les nominen». Y la reflexión caló hondo entre los tutores de la Academia, que le dieron la razón y les dijeron que eso «tiene que cambiar». «A veces algunos pensáis que os damos canciones para que os nominen y entráis en bucle», explicó, añadiendo que esa actitud es «una pérdida de tiempo».

Miki sedujo a la audiencia con 'El patio', de Pablo López, a pesar de la dificultad que supuso realizar el tema con su autor delante. El catalán fue destacado como favorito del público. También triunfaron Natalia y Julia, que abordaron con éxito 'Pienso en tu mirá', de Rosalía; Alba y Famous, con 'Fast Car', de Tracy Chapman; y María y Noelia, que entonaron el tema de Elle King, 'Ex's & Oh's'.

La canción 'Me encanta (I Love It)', interpretada por las Nancys Rubias, fue el tema escogido para abrir la quinta gala, en la que participó como estrella invitada una buena conocida del programa, Miriam Rodríguez, que estrenó en el plató junto a Pablo López, productor del tema, su segundo single, 'No!'. Y recibió también al artista australiano Vance Joy, que presentó su segundo álbum de estudio 'Nation of Two', un disco que debutó alcanzando el número uno de ventas en Australia y logrando la quinta posición en el ranking de Estados Unidos.