El dardo de Santiago Segura a Pedro Sánchez en 'El Hormiguero'

Mucha gente pensaba que el humor familiar tenía fecha de caducidad, pero él sigue demostrando lo contrario, reinventando la fórmula y conquistando a toda una generación de padres, madres y, sobre todo, 'peques' que no saben lo que es ir al cine sin salir riéndose. Con 'Padre no hay más que uno 5', la saga que empezó casi como un experimento durante las vacaciones se consolida como uno de los fenómenos más rentables y queridos del cine español. Entre caos doméstico, situaciones absurdas y ese toque gamberro marca de la casa, Santiago Segura se confirma como el auténtico 'padre' del humor familiar… y parece que aún le queda cuerda para rato, a tenor de su visita a 'El Hormiguero' para presentar la quinta entrega de su exitosa saga.

Con pantalones corto y camiseta promocional, el cineasta aterrizó ante Pablo Motos. «Tienes cuerpecillo de palomo. Mucho pecho, poca pata», atizaba el presentador al ver su indumentaria. «Y lo dices tú, el de los memes esos haciendo yoga. Son memorables», replicaba con sorna Segura. Y pasaban a la peli. «Yo, cuando hago una película, me dejo la vida. A veces salen mejor y otras, peor. Y está a la gente le ha encantado», manifestaba el actor. «¿Es verdad que es la última de la saga?», preguntaba el anfitrión. Y el aludido no esquivaba la cuestión. «Como no quiero que luego se llame a la gente a engaño… Imagínate que me da una vena y dentro de siete años hago otra. De momento, es la última. Hay dos factores básicos para que esta sea la última: que los niños están creciendo mucho y que iba a pasar de ser una saga familiar a ser muy adolescente todo, y luego que los que me han dado la película son los adultos y no los niños», confesaba.

La comedia se cierra con 'Nido repleto' porque nadie se va de esa casa, cuya familia aumenta cada vez más. «Yo soy muy raro porque no me fui de casa, se fueron mis padres. Vivíamos en Carabanchel en un pisito de 45 metros cuadrados y dijeron, de repente, que se iban a Leganés que, está un poco más lejos, pero tenemos una casa más holgada. Y yo dije que me quedaba y les alquilaba el piso. No llegué a pagar ni un duro», confesaba. Sus primeros ingresos llegaron de diferentes fuentes. «Hice trabajos de todo tipo. Uno que es muy triste es el de cliente sorpresa de la Seat. Parece un invento, pero es real. Se trataba de valorar como te atendían en el concesionario. Luego he vendido enciclopedias, eso hay que vivirlo para saber lo chungo que era. Solo vendí dos. He sido camarero, he estado de público en programas de Jesús Hermida, de extra en películas…», desvelaba.

Sus dos hijas participan de nuevo en la película y Segura reveló detalles sobre la menor. «Sirena, cuando era pequeñita, era muy mentirosa. Rompía algo y decía que ella no había sido. Le decía que dijera la verdad y pidiera perdón, que no pasaba nada, pero insistía en que ella no había sido. Rollo Pedro Sánchez, o sea, mentiras flagrantes. Con determinación. Yo me juré no pegar nunca a mis hijas porque como a mí me habían pegado de pequeño, no quería hacer lo mismo. Pero me temblaba la mano y le di un azote en el culete. Y esa niña, a la que nunca le habían puesto la mano encima, nota como una vibración en el culo y que le sube el calambrillo, y empieza a llorar. Le pregunto a ver qué le pasa y me dice que le he pegado. Y le dije que yo no había sido», recordaba entre risas y con dardo al presidente incluido. Y no dudó en recordar su niñez. «Yo era fantasioso. Por ejemplo, quería jugar con los demás niños, pero ellos querían jugar al fútbol y yo, a los comandos. Y pensaba que no era que no querían jugar conmigo, sino que querían jugar al fútbol. Lo malo es que cuando decía que también jugaba al fútbol, me decían: Tú no, bolingas. Una vez me pusieron de portero porque como era gordo pensaron que las iba a parar todas», contaba.