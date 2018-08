Dani Martínez: «Acertar la edad es dificilísimo» Dani Martínez se estrena como conductor de 'El Concurso del Año', la nueva apuesta de Cuatro para el mediodía. / CUATRO El cómico presenta 'El Concurso del Año', que Cuatro estrena hoy. «Si intento atinar con los años de alguien me quedo siempre muy lejos» JULIÁN ALÍA Domingo, 26 agosto 2018, 22:28

Dani Martínez (Astorga, 35 años) es la cara visible de 'El Concurso del Año', su primera vez «estando al frente de un programa que es, como su nombre indica, cien por cien un concurso de televisión». En este nuevo formato de Cuatro, que se estrena hoy a las 13.20 horas, los participantes tienen que adivinar las edades de siete desconocidos con lo que pueden llegar a ganar hasta 50.000 euros si no fallan en ninguna de sus estimaciones. «En la vida, tanto si te pasas como si te quedas corto, tus respuestas pueden meterte en un lío con la otra persona. En 'El Concurso del Año' también te puede pasar, claro, pero existe la posibilidad de llevarte un dinerito, y eso siempre anima», comenta el cómico y humorista.

- ¿Le gusta el formato de 'El Concurso del Año'?

- Me gusta, sí. Me gustan los concursos con mecánica, que no estén encorsetados y sean solo de preguntas y respuestas, que se pueda improvisar, y éste lo hace.

- ¿Era algo que le hacía especial ilusión?

- Podría decir que sí porque los concursos siempre me han llamado la atención. Mi sueño ha sido presentar el 'Un, dos, tres'. Lo tiene todo. Es el megaconcurso. Un todoterreno del tipo de los que me gustan, en los que no tengo que hacer ningún papel. Es algo que me apetece hacer.

- ¿Se ha sentido cómodo como presentador de este programa?

- Bastante, sí. Estoy acostumbrado a hacer teatro, y al final es un poco igual. Enfrentarme solo en un escenario a un público ya lo había hecho antes, y también tengo la experiencia de la televisión, los programas con Flo... He estado muy cómodo.

- ¿Le ha dado mucha caña a los concursantes?

- Yo vacilo mucho. No puedo evitarlo. Cuando veo que uno de los concursantes está arrasando, a otro le digo «¿qué, has venido a concursar solo?», o «¿tú no te quieres llevar dinero o qué pasa?» al otro. Me gusta hacerlo como si estuviese con mis amigos.

«Hay gente con mucho ojo»

- ¿Acertar las edades le ha parecido más fácil o más difícil de lo que pensaba?

- Me parece dificilísimo. No sé cómo lo hacen algunos. Yo no acierto nada, me quedo lejísimos. No me facilitan las edades de los desconocidos para que yo también juegue un poco en mi cabeza, pero me parece increíble cómo atinan algunos. «Mi madre tiene 84 años y no es tan ágil. Esa señora es más joven», dicen. Te das cuenta de que hay gente con mucho ojo e intuición.- ¿Qué es lo que más le gusta hacer en televisión?- Me gustan los formatos en los que puedo ser yo. Normalmente vinculado al entretenimiento o la comedia, como fue el caso de 'Tonterías las justas'. No me gusta estar encorsetado y no poder salirme de unas reglas.

- Entre la radio, el teatro y la televisión, ¿con qué se queda?

- Todo suma. Yo he hecho mucha radio, y es donde más he aprendido a improvisar. Te da frescura. Y luego el teatro también. Estaré con la función 'Ya lo digo yo' en octubre, que es algo que creo, dirijo y lo produzco yo, por lo que, cuando veo el teatro lleno, quizá me da más sensación de satisfacción el teatro, pero en realidad me gusta todo.