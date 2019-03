Cristina del Valle: «Diana y Lydia de 'V' tenían una amistad demasiado peligrosa» La cantante Cristina del Valle. / R. C. - El interrogatorio seriéfilo - Le gustaría hacer un cameo en 'Stranger Things' para ser amiga de Dustin. Como criminóloga, se identifica con Jessica Fletcher. A Khaleesi le regalaría su canción 'Caer de pie' MIKEL LABASTIDA Sábado, 9 marzo 2019, 23:18

Hace más de un año que Cristina del Valle, líder de Amistades Peligrosas, anunciaba su regreso a la escena musical junto a Marcos Rodríguez. Desde entonces han ofrecido más de cincuenta conciertos y ahora ve la luz su nuevo álbum, 'Pacto de Sal', que la próxima semana estará a la venta en tiendas. Esta cantante y compositora comenzó a estudiar criminología para más tarde dedicarse a la música, donde logró un notable éxito. Llega a esta sala de interrogatorios para descubrir sus gustos seriéfilos.

- Se le acusa de serieadicta, ¿se declara culpable o inocente?

- Culpable siempre.

- ¿Recuerda alguna serie a la que estuviese enganchada de niña?

- A 'V', los visitantes. Me dejó impactada ver cómo los extraterrestres llegaban a la Tierra, cómo se comían los ratones. La primera vez que lo vi me quedé pegada a la pantalla.

- Es que asombraba. ¿La adicción a las series continuó en la adolescencia?

- Sí, con 'Salvados por la campana'. Yo también estaba estudiando y jugábamos a ser como ellos.

- Y luego empezó a estudiar criminología. ¿Con qué título forense se quedaría?

- Con 'CSI' o 'Se ha escrito un crimen'.

- Hasta que la música se cruzó en su vida. ¿Qué amistad peligrosa seriéfila admira más?

- Me gustaba la de las dos protagonistas de 'V'; Diana y Lydia tenían una amistad demasiado peligrosa.

- Ha vuelto a la escena musical con un grupo que ya tuvo una exitosa primera temporada. Como en las series, ¿qué debe tener una segunda tanda de capítulos para ser buena?

- Ser mejor que la primera; mantener la esencia del principio pero siempre buscando e investigando para mejorar.

- Y publica 'Pacto de sal', ¿con qué personaje lo entablaría?

- Con muchos... Con Dustin de 'Stranger Things', por ejemplo. Muero con él, es lo más. O con Carrie Bradshaw. Me encantaba ese personaje... O cualquiera de 'Las chicas de oro', eran muy grandes. Todos son personajes muy divertidos, como yo.

- ¿Qué serie cree que define mejor hoy en día la sociedad?

- Estamos en una etapa con muchos cambios. Se ha estrenado hace poco una serie que me gusta mucho y que en algunas cosas define muy bien nuestra sociedad: 'Secretos de Estado'.

- Ahora que vamos a elecciones, ¿a qué personaje votaría para ser presidente del Gobierno?

- Colombo, porque nada se le escapa... jejejeje.

- ¿Y cuál le regalaría a Pedro Sánchez?

- 'Secretos de Estado', piensa tú por qué...

- Si le diesen a elegir, ¿a qué serie le compondría una banda sonora particular?

- Me encantaría poder componer para una serie, pero no sabría decidirme. Me gustaría poder componer algo para la tercera temporada de 'Stranger Things', que estoy deseando que estrenen.

- ¿Y alguna ya compuesta que le agrede especialmente?

- Para mí, la mejor banda sonora es la de 'Twin Peaks'. Es impresionante y marcó una etapa de mi vida.

Grabada en la mente

- Por cierto, ¿qué estaba haciendo usted cuando mataron a Laura Palmer?

- Viendo la tele. Ya te digo que me encantó 'Twin Peaks', no me perdía ni un capítulo. Ese primer episodio cuando encuentran a Laura en la orilla, esa imagen la tengo grabada en mi mente...

- ¿Y qué recuerda de esa época?

- Que era muy joven y muy feliz.

- ¿Su último atracón?

- Hace tiempo me vi las dos primeras temporadas de 'Dexter' en un día, me encerré en casa hasta que lo terminé. Y el último atracón fue con 'Stranger Things'. Me impactó la primera temporada y no paré hasta que acabé con la segunda, está genial esa serie.

- Elija un personaje con el que se sienta identificada.

- Con Jessica Fletcher, siempre me hubiese gustado investigar como lo hacía ella. Además, he estudiado criminología... así que sería una buena investigadora.

- Y ahora, seleccione una de sus canciones para dedicársela a uno de los personajes de 'Juego de Tronos'.

- 'Caer de pie', y se la dedicaría a la princesa Khaleesi porque, con tanto dragón, no sé si al final podrá caer de pie...

GUÍA PARA PRINCIPIANTES 'Secretos de Estado'. Una inesperada tentativa de magnicidio pone al descubierto al presidente del país. 'Stranger Things'. Un grupo de chavales se enfrenta a una serie de fenómenos paranormales. 'Érase una vez'. Serie en el que los cuentos de hadas y la vida moderna colisionan. 'Twin Peaks'. Un agente del FBI viaja a la pequeña ciudad de Twin Peaks para investigar el asesinato de una joven aparentemente inocente.

«Votaría a Colombo de presidente del Gobierno, porque no se le escapa nada»

- ¿Qué pasa en las series que luego no sucede en la vida real?

- Que todo acaba bien casi siempre y en realidad no siempre es así...

- ¿Y qué tópico le da más rabia?

- Que lleven todo con mucha calma y al final lo apresuren y lo resuelvan como 'Los Serrano'. Tanta historia... para después ser un sueño todo…

- Le iba a preguntar por el final más decepcionante...

- Yo creo que media España se quedó igual que yo con el de 'Los Serrano'...

- No quiero terminar sin saber en cuál haría un cameo.

- En 'Stranger Things'. Y sería amiga de Dustin...

- Le ha dado fuerte con esa serie, ¿eh? Por cierto, ¿algún título que le recomendasen mucho y luego le decepcionase?

- 'Érase una vez'. Vi el primer y segundo capítulos y ahí se quedó.