Cristina Saavedra abandona La Sexta tras 19 años en la cadena El segundo canal de Atresmedia pierde a otra de sus presentadoras de informativos más veteranas, después del adiós de Cristina Villanueva en julio

A. Mateos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:48

El equipo original de informativos de La Sexta que dio el salto a la televisión en el año 2006 ha desaparecido prácticamente al completo. La última en salir del segundo canal de Atresmedia ha sido Cristina Saavedra, que desde 2012 era el rostro de la edición nocturna de 'laSexta Noticias'. Hace dos meses su compañera de los fines de semana, Cristina Villanueva, tomó la misma decisión para poner rumbo a TVE. Y antes lo hizo Mamen Mendizabal. Solo Helena Resano sobrevive del primer equipo de presentadoras.

La ausencia de Saavedra anoche en los informativos ya disparó todos los rumores sobre una posible salida y, según informa 'verTele', la ruptura contractual se ha producido de mutuo acuerdo con la cadena. La periodista desea afrontar nuevos proyectos.

La edición nocturna de 'laSexta Noticias', que se emite de lunes a viernes a las ocho de la tarde, queda en manos de Rodrigo Blázquez, que ya venía ejerciendo de copresentador junto a Saavedra desde 2023. Después de dirigir 'laSexta Columna' y 'Más Vale Tarde', y además presentar 'laSexta Clave', el peso de Blázquez en la cadena va a más.

Saavedra llegó a La Sexta en 2006, tras pasar por la televisión autonómiga gallega -TVG- y Antena 3. Debutó como presentadora sustituta del informativo de la noche del domingo y desde 2012 fue la protagonista de la edición nocturna que se emite entre semana.

