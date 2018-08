Un concurso de tartas para Telecinco Mediaset España adaptará para Telecinco el concurso 'The great British Bake off'. / Channel4 En el programa, un grupo de concursantes anónimos pugnará en una serie de desafíos por realizar los mejores postres y conquistar a un jurado experto ELCORREO Jueves, 9 agosto 2018, 21:39

Mediaset España adaptará para Telecinco 'The great British Bake off', el formato de mayor éxito en Reino Unido, emitido en más de 30 países. En el programa, que la cadena realizará en colaboración con Boxfish, un grupo de concursantes anónimos pugnará en una serie de desafíos por realizar los mejores postres y conquistar a un jurado experto, evitando la eliminación semanal y asegurándose el pase a las siguientes fases. Estrenado en 2010 en BBC Two, 'The Great British Bake Off' alcanzó tanta popularidad que a los tres años pasó a BBC One, la cadena principal del grupo y, posteriormente, Channel 4 se hizo con los derechos del formato.