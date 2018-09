Era su concurso La primera expulsada de 'Gran Hermano VIP' fue Chabelita Pantoja. El programa hizo récord de edición, mientras Carlitos se casaba en 'Cuéntame' ROSA BELMONTE Sábado, 29 septiembre 2018, 00:55

La primera expulsada de 'Gran Hermano VIP' fue Chabelita Pantoja. El programa hizo récord de edición, mientras Carlitos se casaba en 'Cuéntame'. Un 31,1% de cuota de pantalla y 3.202.000 espectadores. Chabelita mueve el mundo. Al menos, mueve Telecinco. Entre esos espectadores, Isabel Pantoja subiéndose por las paredes. Porque su hija esté suelta y por los abrazos que le daba Dulce.

En un programa que acabó casi a las dos de la madrugada, lo primero tras la expulsión fue el enfrentamiento entre Chabelita y Omar, nuevo concursante. El ya no novio llegaba mosca por las imágenes de Chabelita y Asraf bajo el edredón. Sólo respiraciones fuertes, verse no se veía nada. Ella lo negaba. Que no hubo ni un beso. Luego le pusieron la primera llamada de su madre a 'Sálvame'. Terminó de escucharla, dijo que no esperaba una cosa semejante y se puso a llorar. Todo lo que la quería el domingo el jueves se le había olvidado. Responsabilizó a su madre de la expulsión. Mujer, que había pedido a sus fans que te salvaran. Y la otra candidata era Miriam Saavedra, que alegra cualquier manicomio.

«Tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado. Lo he tenido todo en esta vida, todo lo que quería me lo daba, pero me ha faltado esa complicidad y ese acercamiento como madre. No era el momento para hacerme esto públicamente. Era mi concurso y no me merecía esto». Otra versión del «es mi momento» de Rosa Benito. Menos mal que Chabelita no es Claire Goll para escribir un libro demoledor contra su madre ('A la caza del viento'). Aramís no trataría así a la suya. Hablaba con ella muerta. Lo contó hace tiempo en un 'Deluxe'. «Qué ganitas tengo de verte» (Aramís). «Hola, nena, ¿cómo estás?» (Aramís haciendo de su madre). «Muy solica sin ti». La madre también le respondía en catalán. Aramís le explicaba la situación política catalana en la actualidad. Y se sorprendía con la actitud de su madre: «No entiendo que seas tan catalana habiendo nacido en Murcia». El jueves dijo que había perdido el alma y a sí misma. Se quiere ir y la nominaron. Se van las mejores.