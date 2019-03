Concursantes y equipos de Masterchef 2019

Estos son los 15 concursantes y los 3 equipos de de 'MasterChef 2019':

Equipo de Jordi Cruz en Masterchef 2019

Aitana Bizkaia 32 años

Recursos Humanos / RTVE

Positiva, alegre y extrovertida. El gran sueño de Aitana es montar «Las tortillas de Aitxu», mote que le puso su exnovio y que terminó quedándose para siempre. Dice que está feliz con su vida, pero que necesita nuevas experiencias. Es madre de dos hijos. No soporta la gente falsa, criticona y envidiosa. Afirma que todo lo que hace lo hace desde el corazón y que es competitiva. Le gusta ganar, pero eso sí, con deportividad y sin tener que pisar a los compañeros.

Aleix Barcelona 26 años

Pescadero / RTVE

Trabaja con su madre en una pescadería, donde atiende a la clientela y distribuye el pescado. No tiene pareja, porque se cansa rápido de las relaciones. Reconoce que tiene pinta de «chulito» y cree que eso es lo que echa para atrás a las chicas. Ha practicado fútbol durante 12 años, por lo que está acostumbrado a la disciplina y las pautas. Confiesa que le gusta que le den caña, como suele hacer el jurado de 'MasterChef'.

Gloria Badajoz 36 años

Empleada de hogar / RTVE

Luchadora, trabajadora y sensible. Su objetivo en la vida es tener un sueldo fijo para mantener a sus hijos. Vive con su pareja desde que tenía 14 años. A los 12 años su madre falleció y su padre decidió iniciar una nueva vida. Todo esto le llevó a madurar de golpe y tener que enfrentarse a criar por su cuenta a su hermana pequeña, a la que considera una hija más. Tiene muy claro que en la vida siempre hay que perdonar a los demás y olvidarse del rencor. Decidió presentarse a 'MasterChef' para vivir su momento, sus hijos dicen que se lo merece y no tiene miedo a entrar en las cocinas.

Marcos Valencia 37 años

Cerrajero forense / RTVE

Tiene un hijo de 6 años y los mellizos de su pareja también tienen 6 años. Valora la familia y le gustaría tener otro bebé. Ha salido de extra en 'Compañeros', porque buscaban un chico «guapete», ha trabajado como camionero y tiene una empresa de cerrajería. Va todos los días al gimnasio y se considera terco, hiperactivo y poco conformista.

Valentín Madrid 30 años

Emprendedor / RTVE

Adicto al fitness. Estudió Diseño Industrial y vivió en México casi 4 años, donde dirigía una galería de diseño y tenía su pareja. Volvió a España tras la ruptura con su novio y después de una época caótica, retomó las riendas de su vida y ahora está montando su startup de alimentación fitness. Se considera muy español y europeísta, y también ha hecho sus pinitos en el mundo de la política, llegando a colaborar con Ciudadanos en Madrid.

Equipo de Pepe Rodriguez en Masterchef 2019

Alicia Barcelona 42 años

Comercial de informática / RTVE

Es una persona independiente que vive y siente las cosas. A los 18 años abandonó su ciudad para irse a vivir a Canarias y dedicarse al cultivo de flores. Fue la primera aventura de muchas que terminaron marcando su vida. Exactriz y exmodelo, ha participado en videoclips de Jarabe de palo, Antonio Carmona o Sergio Dalma. Desarrolló parte de su carrera profesional en Milán y allí conoció al hombre de su vida. Aunque está separada, confiesa que su hija Selva, fruto de aquella relación, es el motor de su presente y que solo por algo tan importante como 'MasterChef' se alejaría de ella de forma temporal.

Josecho Madrid 73 años

Economista jubilado / RTVE

Nacido en el seno de una familia de clase media y muy culta, es un apasionado del arte. Siempre quiso estudiar cocina, pero finalmente se licenció en Económicas y Medicina. Trabajó con Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente con Adolfo Suárez. Divorciado y con 4 hijos, tiene una pareja bastante más joven que él, a la que considera un «bellezón».

Natalia Asturias 28 años

Diseñadora de lápidas / RTVE

Seria, pero con mucho sentido del humor. Se considera una persona con mucho carácter. Es familiar y muy tradicional, dice que la sociedad actual es una locura y que a ella le gusta ante todo la formalidad. Vive con su pareja, Avelino, y desde que nació sueña con casarse a lo grande, cosa que piensa hacer este mismo verano. Asegura que es de «buen comer» y para la celebración piensa tener un lujoso banquete por todo lo alto. Confiesa que desde que Avelino está con ella ha cogido 15 kilos.

Osiris República Dominicana 37 años

Camarero / RTVE

Cuando tenía 9 años, Osiris llegó desde República Dominicana a Valencia con toda su familia. Aprendió a tomarse la vida con humor. Está separado y tiene dos hijos, el primero lo tuvo con 20 años y esa experiencia le hizo «espabilar» en la vida. Es capaz de hablar con acento valenciano, caribeño o incluso ruso. Asegura que su principal defecto es que no puede delegar en los demás. Trabaja como camarero en el bar de su madre, pero se ha dedicado a muchos oficios.

Sara Tarragona 24 años

Ingeniera mecánica / RTVE

Reconoce que tiene poco filtro y dice «las cosas a la cara». Estudió Ingeniería mecánica y puede presumir de trabajar de ello. No soporta las injusticias, se considera una persona inteligente, que quiere cultivarse, con opiniones firmes y muchas ganas de aprender. Afirma que viene a 'MasterChef' porque le apasiona la cocina y quiere vivir en primera persona la experiencia de que los jueces valoren un plato creado por ella. No hace mucho por gustar a los demás, pero a la vez asegura ser comprensiva con todo el mundo y cuando no ve maldad.

Equipo de Samantha Vallejo-Nágera en Masterchef 2019

Carlos Sevilla 39 años

Empresario / RTVE

Nacido en Alemania, pero con doble nacionalidad: italiana y española. Como buen italiano, es celoso y perfeccionista. Tiene centros de belleza y su vida es trabajar y ganar dinero para su mujer y sus «niños»: dos chihuahuas. Le gusta ser líder y no soporta que la gente le falle. Le encanta la competición y la disciplina, incluso ha competido en ciclismo en el Benfica portugués. En la cocina le gusta innovar e investigar. Su ilusión es montar su propio restaurante.

Carmen Cáceres 29 años

Dependienta / RTVE

Sabe venderse fenomenal, algo que le viene de lujo en su trabajo como dependienta. Dice ser un poco pija para la ropa, le gustan las marcas y las prendas de calidad. Es tremendamente olvidadiza, inconstante y tiene un carácter muy dominante. Se presentó al casting con su novio y, aunque pensaba que entraría él, afirma que ella cocina mucho mejor. No le apetece nada ser mamá. Su sueño es trabajar como asesora gastronómica o como freelance en algún proyecto de carácter creativo.

Jeancha Francia 34 años

Desempleado / RTVE

Hijo de madre francesa y padre japonés. Nacido en Francia, pero muy madrileño. Es divertido y tiene un punto «chulo», él mismo se enorgullece de la sorpresa que provoca en la gente al ver el contraste entre su físico y su forma de hablar. Se considera un poco 'freaky'. Aprendió a cocinar porque su madre era soltera y trabajaba muchas horas. Estudió estadística, pero ahora está en paro. Tiene novia y tanto ella como su padre estudiaron Bellas Artes, por lo que siempre ha estado rodeado de arte.

Laly Argentina 51 años

Ama de casa / RTVE

Vino a España para alojarse un mes y jamás volvió a su país. Lleva 30 años viviendo en un pueblo de Ávila, está casada y es madre de cuatro hijos. Es muy casera y dice que «como buena argentina» le encanta recibir invitados y disfrutar de un buen asado. Quiere entrar en 'MasterChef' porque todo su entorno considera que es la aspirante perfecta. Ve esta oportunidad como una nueva experiencia y un gran reto a nivel personal.

Teresa A Coruña 45 años

Fotógrafa / RTVE

O la amas o la odias, dicho por ella misma. Compagina el interiorismo con la fotografía y se considera una persona televisiva. Es espontánea, intensa y no deja indiferente a nadie. Se ha teñido el pelo de «todos los colores del mundo» y ahora luce sus canas al natural. Le encanta la moda, es muy coqueta y su novio es cirujano plástico. Tiene muchas inquietudes, «quizá demasiadas», y le encanta tener metas en la vida y retos nuevos. Es moderna pero apuesta por la cocina tradicional, ya que según ella «la modernez ahora está en lo antiguo».