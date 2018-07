Lo de conchi

Lo mejor de los nombramientos chiripitifláuticos en RTVE es la posibilidad de Concepción Cascajosa como consejera. Alguien en el PSOE con cabeza. Qué cosas, proponer a quien sabe de televisión para una televisión. Luego también esta Cristina Fallarás. Hasta Rosa María Artal tiene más sentido. Por lo menos ha presentado 'Informe semanal', eso que Soraya Sáenz de Santamaría está temiendo que haga Monedero.

Lo mejor de 'Aquí hay madroño', nuevo programa de corazón de La fábrica de la tele para Telemadrid, fue cuando Nuria Tiburcio se fue a por tabaco. La chica, que escribe de doña Letizia en 'Vanitatis', estaba hablando de la idiotez del paraguas entre los Reyes y se largó. David Valldeperas y Carmen Alcayde, que tienen callo en los directos, siguieron como si nada. No podía haber un estreno más destacable. Pero esto de irse no es nuevo. Acordémonos de Mar Chércoles, reportera que conectó con Ana Blanco desde el Alcampo de Pío XII para hablar de las inundaciones en Madrid. La pobre se aturulló. Se atrancó una vez y a la segunda huyó. «Oh, lo he hecho mal, joder, lo siento», se oía mientras veíamos el plano solitario del Alcampo. Su problema fue que empezaron a hablarle por el pinganillo y perdió el hilo.

En la tele solemos ver gente con mucho desparpajo que seguramente no sabe hacer la o con un canuto. Hay un episodio de la nueva temporada de 'Paquita Salas' en el que a Lidia San José le dan un papelillo en 'El secreto de Puente Viejo'. Tiene que decir «Ya me barruntaba yo lo que aconteció en Otero, pero un número de la Guardia Civil acaba de referírmelo». Y se atranca, no le sale. Javier Ambrosi, guionista y director, le ha contado a Álvaro Onieva en 'Fotogramas' que a él le pasó algo parecido en el rodaje de 'Hispania'. Los nervios, el bloqueo. «Me tuvieron que ir diciendo el texto frase a frase. Imagínate, vestido de esclavo. Un cuadro». Y se planteó si le compensaba ser actor, si le compensaba el sufrimiento o prefería otro camino. «El éxito también puede ser rendirse». Pero ahí está Cristina Fallarás. Tan elocuente en la tele. Y esta no es de las que huye.