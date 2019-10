Los Chunguitos, expulsados 'por huevos' de 'MasterChef Celebrity' Los Chunguitos junto a los jueces de 'MasterChef'. / RTVE Juan fue el sentenciado por los jueces y su hermano José decidió marcharse con él, «porque siempre vamos juntos a todos los lados», dijo JOSEBA FIESTRAS Jueves, 10 octubre 2019, 02:06

La llegada de Boris Izaguirre y Anabel Alonso ha elevado el ritmo de la competición en 'MasterChef Celebrity'. Hay que poner toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, y los aspirantes están dispuestos a hacerlo y, sobre todo, no quieren que los recién llegados les coman el pastel. Para empezar, tenían una hora para preparar un plato libre con crustáceos como el bogavante, el cangrejo real ruso de Kamchatka, la nécora o los camarones. La sabiduría del chef Luis Veira les vino de perlas y la clase magistral que les brindó Jordi Cruz les enseñó a sacar toda la carne sin maltratar el producto. En esta ocasión, además, estaba el juego el pin de inmunidad que garantizaba a su ganador una semana más en el concurso. Y paradójicamente, fueron Boris y Anabel los mejores. El venezolano destacó por encima de su compañera y se ganó el privilegio.

'Digan lo que digan' es una de las canciones más conocidas de Raphael y su letra sienta genial a 'celebrities' como Los Chunguitos, que haciendo oídos sordos a críticas adversas trataban de seguir dando guerra en el formato. No contaban con que Boris iba a 'sacrificar' a Juan para lograr a cambio la ayuda de Jordi Cruz durante un cuarto de hora. El Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia fue el escenario de la prueba de exteriores en la que el cantante de Linares fue el gran protagonista. Los participantes tenían que cocinar un menú para Raphael y su equipo. Ajoblanco con sardina marinada en ponzu, raviolis de brazuelo de ternera y guiso de osobuco y alcachofas con tinto Utiel-Requena, eran algunas de las propuestas y Pablo Ministro, chef del restaurante del Palau el Contrapunto, trató de ayudarles a cumplir la misión. Y a Boris le superó el liderazgo. Los raviolis que debían elaborar no llegaron a tiempo y el escritor se ofuscó por ello. Y cuando se dio cuenta de que los contrarios les adelantaban entró en cólera. «Lo conozco desde hace veinte años y no lo había visto así nunca», comentaba Vicky Martín Berrocal sorprendida. No llegó la sangre al río porque pronto recuperó la calma y acabó bajándose los pantalones. «Se me han caído», se disculpaba entre risas.

Con todo, Boris, Juan Avellaneda, Tamara Falcó, Vicky y Los Chunguitos perdieron el desafío. Se jugaban la expulsión y las espadas estaban más en alto que nunca. Y a la última prueba había que echarle huevos. Un huevo frito con puntilla y yema líquida, una tortilla francesa jugosa por dentro y un huevo poché con la clara bien cuajada eran los objetivos a batir. Y no estaban solos en la aventura porque Santiago Segura apareció por sorpresa para lucir delantal rosa y concurrir al desafío.

Era la primera vez que Los Chunguitos iban a la prueba de expulsión y no fueron capaces de sortearla. Juan no hizo bien ninguna de las tres elaboraciones y el jurado decidió expulsarle. Su hermano, al conocer la decisión de Pepe, Samantha y Jordi, anunció que él también se marchaba. «Siempre vamos juntos a todos los lados y si él se va, yo me voy con él», sentenció. «Gracias por ser buena gente, por ser tan aplicados, por querer aprender…», ponderó Pepe antes de despedirlos entre los aplausos de sus compañeros. Entre pucheros se han defendido como han podido (más mal que bien), pero no cabe duda de que el dúo ha impregnado esta edición de alegría, surrealismo y momentos muy divertidos. Se les va a echar de menos en el formato.