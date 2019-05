¿Qué es la cataplexia, la enfermedad rara que padece Jordi Évole? El periodista explicó en 'El Hormiguero' que cuando tenía ataques de risa le «me entraba una flojera en el cuerpo de caerme, de no poder sostenerme verticalmente» EL CORREO Martes, 7 mayo 2019, 08:52

Jordi Évole aprovechó su paso por 'El Hormiguero' para hacer dos anuncios: que dejaba de presentar 'Salvados' después de once años y que recientemente se le ha diagnosticado una enfermedad rara. «Me di cuenta de que cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera en el cuerpo de caerme, de no poder sostenerme verticalmente, cosa que hacía mucha gracia a la gente, porque me caía de la risa», contó el periodista, que explicaba así qué es la cataplexia.

Se trata, en definitiva, de la pérdida brusca del tono muscular, total o parcial, que puede ser inducida por las emociones o por otro tipo de circunstancias que generen sobresaltos. «Se debe a la entrada brusca en sueño paradójico o a movimientos oculares rápidos, y forma parte de la tétrada característica de la narcolepsia», explican desde la Clínica Universidad de Navarra (CUN) en declaraciones recogidas por ABC.es.

De hecho, Évole explicó durante la entrevista que se trata de «un desajuste en el sueño, que se manifiesta en esto, que cuando te ríes te caes. El sueño que no has tenido profundamente durante la noche te entra por ahí, y todo el cuerpo se te duerme menos tu cabeza, que sigue consciente».

La cataplexia es uno de los síntomas clave de un tipo de narcoplepsia, una enfermedad rara que causa somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día. Durante estos ataques, que duran entre 30 segundos y dos minutos, el paciente está consciente, pero no puede controlar sus músculos ni moverse. Las emociones fuertes, como la risa o la ira, pueden desencadenar estos episodios. La cabeza cae hacia adelante, la mandíbula baja y las rodillas se pueden doblar. En casos graves, el afectado puede caerse y quedarse paralizado varios minutos.

La narcolepsia no tiene cura, aunque sí existe tratamiento para mejorar los síntomas. Además de una rutina que favorezca el sueño reparador nocturno, también puede ser recomendable la planificación de siestas diurnas. Desde el punto de vista farmacológico, los antidepresivos y el oxibato de sodio pueden ayudar a reducir los episodios de cataplexia, aunque debe ser el médico especialista quien le recete lo más conveniente en cada caso.