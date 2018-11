Carlos Right, séptimo expulsado de OT Marta y Marilia son las nominadas de esta semana, después de que el claustro de profesores salvara a Famous y los compañeros rescataran a María JOSEBA FIESTRAS Jueves, 15 noviembre 2018, 09:35

Una vez más, la gala de 'OT' venía marcada por la polémica. En esta ocasión fue una sonada bronca de la directora de la Academia, Noemí Galera, a los aspirantes. «La confianza que había depositado en vosotros se ha ido a la mierda absolutamente», llegó a decir la tutora tras un episodio complicado que resultaba de una fiesta que a los chicos y chicas se les fue de las manos, y un amago de huelga de 'brazos caídos' porque no les dejaban entrar en sus habitaciones hasta las diez y media de la noche. La reprimenda fue dura porque Galera decidió utilizar un arma contundente: los tuits desagradables que sus propios fans escribieron sobre ellos y que les hizo leer en voz alta. Aquello provocó el derrumbe de los estudiantes que acabaron desolados.

No es fácil estar dos meses encerrado en una escuela de élite con cámaras que juzgan desde cualquier esquina. Pero, al mismo tiempo, aquello es jauja porque pocos son los elegidos. Más de 16.000 personas darían oro por ocupar su lugar y no es cuestión de malgastar el invento con chiquilladas. Pero relativicemos. Que nadie olvide que, en efecto, son casi adolescentes que se han visto tocados por una varita mágica que hará brillar su talento de golpe. Pero son eso, jóvenes con ganas de celebrar su, nunca mejor dicho, triunfo. Y es lógico que desbarren. Y también es sensato que sus responsables les riñan. Y aquí debería finalizar todo, pero al estar expuestos al juicio de millones de seguidores hay canicas que se transforman en colosales planetas. Y no hay más.

En la gala, como debe de ser, primó la música. Carlos Right y Marilia, defendieron su permanencia en el programa con 'Everything', de Michael Bublé, y 'Hasta la raíz', de Natalia Lafourcade, respectivamente. Y el chico, que no convenció, se convirtió en el séptimo expulsado del concurso. «He disfrutado muchísimo y he aprendido más», dijo antes de despedirse. La alegría de Marilia duró poco porque, a pesar de salvarse, el jurado decidió nominarla, «porque no has sido de las mejores, aunque has estado bien», matizaron antes de la condena.

Famous y Marta cantaron 'September', de Earth Wind & Fire, y ninguno de los dos sedujo al tribunal. Ruth Lorenzo, que participaba esta semana en el comité, se deshizo en halagos con el nigeriano, y aún así decidió meterlo en la lista negra. «Como eres tan bueno te has acomodado en tu zona de confort y espero que esto te sirva para sacar la fuerza y la garra que llevas dentro», le advirtió. No pasó nada porque los profesores salvaron al muchacho de la quema. No ocurrió así con Marta, a quien Ana Torroja comenzó piropeando porque, según la artista, «siempre pisas el escenario con seguridad». Pero resulta que en su interpretación pensó en lugar de sentir. Y las imprecisiones sentenciaron a la malagueña.

Por su arte, María y Sabela abordaron el 'I wanna hold your hand', de Los Beatles, y la primera no pasó la criba porque aunque su actitud sigue siendo su gran fuerte, «esta no era una canción de actitud», acusó el tribunal. A la joven la rescataron sus compañeros, de modo que solo Marta y Marilia quedan expuestas a la decisión del público. Julia, bordando los '90 minutos', de India Martínez, encandiló al respetable que la eligió favorita, y Natalia, Miki y Alba Reche, cruzaron la pasarela sin problema por su buen hacer sobre las tablas.