«Carlos Moyá y yo somos un equipo perfecto» «Carol me pone las pilas», asegura Jaime Anglada. / R. C. Anglada y Cerezuela lanzan 'Detrás del corazón', su segundo disco. «Nuestra química es puramente profesional», precisa la actriz ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 2 marzo 2019, 11:01

Muchos, incluida la exmujer de Bradley Cooper, se han preguntado estos días por la verdadera relación entre el actor y Lady Gaga. Si esa química que destilan delante de la cámara les ha llevado a cruzar la línea de la infidelidad detrás de ella... Carolina Cerezuela, que lleva tres años 'acaramelada' en los escenarios con el músico Jaime Anglada, y al mismo tiempo mantiene un matrimonio estable y feliz con el tenista Carlos Moyá, lo tiene muy claro. «Cooper y Lady Gaga están haciendo un trabajo de interpretación. Que el espectador perciba un romance no significa que ellos lo tengan. También los Pimpinela cantan como dos enamorados despechados y en la vida real son hermanos. En nuestro caso, la química es puramente profesional y solo durante el 'show'».

Anglada y Cerezuela acaban de sacar su segundo disco. Se titula 'Detrás del corazón' y lo han grabado en la mítica Nashville (Tennessee), con el experimentado productor Brad Jones. «Nashville me ha parecido el Eurodisney de la música», opina la actriz. Lo que no imaginaba ninguno de los dos es que la noche de los Goya iban a quedarse con la boca abierta... Allí estaba Rosalía, haciendo una versión coral del 'Me quedo contigo' de Los Chunguitos. «No me podía creer que entre los millones de temas que existen hubiera elegido ese», apunta Cerezuela. Y es que esa canción la habían grabado meses antes ella y Anglada, en su propio estilo. «Diferente, fronterizo, y con un toque que a algunos les recuerda a la música inicial de 'Pulp Fiction'». Ese tema, que abre su nuevo álbum, es el único prestado que hay en el disco. Los otros once son originales de Anglada, letra y música.

«Si me das a elegir -dice Carolina- entre mi familia y mi vida profesional... Es evidente. Me quedo con mis hijos. Ellos son siempre lo primero. Pero han crecido, me van dejando huecos y, por suerte, la música es muy compatible. Es un trabajo que puedo hacer cuando los niños duermen, no tiene nada que ver con rodajes de horas infinitas en la tele». Y si le dan a elegir, Cerezuela se queda con Carlos. «Por supuesto -enfatiza-, nosotros siempre hemos tenido ese pilar tan fundamental, tan fuerte... Cantar para mí es una necesidad emocional, una válvula de escape. Y él ha vivido el proceso desde el principio. Ensayo en el salón de casa y me admira su capacidad para oír una canción doscientas veces sin salir corriendo». La favorita del tenista es 'El balcón de tus labios'. Lo desvela su mujer, pero se niega a explicar la razón.

Normas de pareja

Carla, de 8 años, Carlitos, de 6, y Daniela, de 4, completan el clan Moyá-Cerezuela, que ya llevan juntos once años. «Nuestra norma es que si uno tiene que viajar el otro debe quedarse en casa -detalla la actriz-. Las abuelas nos ayudan mucho, pero ellas no están para criar, están para disfrutar y echar una mano en un momento puntual. Carlos a mí no me ayuda, cría a sus hijos igual que yo. Somos un equipo perfecto. Es un hombre que te hace sentir que no hay nada más importante para él que sus hijos y su mujer. Y eso es maravilloso». La familia vive entre Mallorca y Madrid; o, como dice la actriz, «vivimos en los aviones».

Anglada, gran amigo de Carlos Moyá, lleva unido profesionalmente a Cerezuela más de tres años. «Discutimos por todo y a veces hemos subido enfadados al escenario -confiesa ella-, pero es como en la tele, una vez que te sitúas ante los focos, te metes en el papel. Las discusiones se arreglan después abajo». Carolina es contumaz. «Le agoto. Al final, por no oírme, me dice que haga lo que quiera. A veces Carlos está en medio de esas discusiones -relata la actriz- y le dice: 'Jaime, no lo estás entendiendo, vas a acabar haciendo lo que ella diga', ja, ja...».

Cerezuela no desea una formación vocal. «Mi trabajo es interpretar las canciones y que la gente se las crea». Anglada, que está cerca, confirma que sus voces «casan y armonizan». Su «proposición indecente» fue pedirle a Carol, como él la llama, que se lanzara a cantar con él. «Ahora mis canciones son nuestras. Ya no me veo cantándolas solo». Cuando empieza una nueva estrofa le envía un mensaje a la actriz. «Si ella me dice adelante, eso me vuelve loco. Me pone las pilas». Regatista y amigo del Rey Felipe, Anglada se rebela entre risas ante esa referencia inevitable. «Creí que tú no ibas a mencionármelo. Con lo bien que íbamos...».