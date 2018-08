Lo de 'salvamización' es un adjetivo de nuevo cuño usado demasiado alegremente. 'Salvamización' de la política', de los programas televisivos de fútbol... En realidad sólo se toma de 'Sálvame' lo que puede tener de griterío, pero esa no es su esencia. Lo es hacer un test de inteligencia para ver si Carmen Borrego es más inteligente que su hermana Terelu (salió que no). También tiene que ver con la 'salvamización' esa maravilla de reportaje 'Irene de Grecia es un fantasma' de 'Cazamariposas'.

Viendo 'Ya es mediodía' y teniendo en cuenta el protagonismo que le han dado a Pilar Gutiérrez, la señora franquista, se me ocurre otro adjetivo. Pero no por ella, que ha acabado pareciendo la más sensata del espacio sino por la otra que sacaron con la virgen en brazos y clamando contra los homosexuales. Hasta Pilar Gutiérrez estaba escandalizada por ese espécimen obsesionado con Sodoma y Gomorra. A una y a otra (sobre todo a una) las llaman porque dan audiencia, ya lo he escrito otras veces, no voy a dar más por saco con esa obviedad. El adjetivo del que hablaba es 'cardenización'. La de la virgen no es distinta que Pozí o Carlos Jesús como bicho televisivo. No es distinta a los seres especiales que sacaba Cárdenas en 'Crónicas marcianas'. También algún tertuliano es así. En ese sentido no creo que Pilar Gutiérrez sea diferente. Ella dice 'fake news' y demagogia y los otros la llaman fascista (creo que 'Ya es mediodía' es el programa donde más veces se dice fascista).

Y a la pobre Sonsoles Ónega (tenemos para ti un programa de política) ahora le han plantado una sección de corazón al final para que la 'anarrosización' sea completa (era la única diferencia con el programa nodriza). Y puede estar Franco en la pantalla y abajo este letrero: 'A continuación. La hija de Terelu se hace youtuber. ¿Conseguirá hacerse un hueco entre las influencers?'. Luego aparece Isabel Rábago y otros y se ponen a hablar de esas cosas y otras. Sonsoles hace como que no sabe de qué hablan. Y a lo mejor no lo sabe. Pero espero que sepa que Rábago y Cristina Fallarás son la misma cosa.