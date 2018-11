Ona Carbonell: «Yo era de lechuga y pechuga» Ona Carbonell posa con el trofeo que le acredita como ganadora de la tercera edición de 'MasterChef Celebrity'. / TVE La nadadora gana 'MasterChef Celebrity' gracias a un menú inspirado en el mundo acuático, su pasión. «Antes cocinaba mi pareja, ahora lo hago yo», dice JULIÁN ALÍA Lunes, 26 noviembre 2018, 23:07

Ona Carbonell (Barcelona, 28 años) se coronó el domingo como la ganadora de la tercera edición de 'MasterChef Celebrity', que reunió a más de tres millones de personas en La 1. La nadadora, ganadora de cinco medallas de oro, dieciséis de plata y trece de bronce, entre Juegos Olímpicos, y campeonatos mundiales y europeos de sincronizada, volvió a saborear el oro en su duelo final con Paz Vega. Y lo hizo intentando transmitir sus sentimientos al jurado.

- ¿Cómo ha sido participar en 'MasterChef'?

- Para mí ha sido como una experiencia de vida. No sabía ni cocinar, y he podido convivir durante cuatro meses con todos los compañeros, que para mí son referentes e ídolos… Ha sido una experiencia superguay. No estaba nada acostumbrada a la tele, he tenido que perder la vergüenza, la timidez y parecer más personal.

- ¿Entonces no tenía ninguna relación con la cocina?

- No, cero. Yo siempre como en el Centro de Alto Rendimiento. Desayuno también allí, y lo único que hacía en casa era cenar. Como llegaba siempre tarde, normalmente cocinaba Pablo, mi pareja. Y cuando viajo, como en hoteles, así que… poco.

- ¿Y aun así entra?

- Justo este año mi entrenadora y yo decidimos bajar el ritmo para cuidar mi cuerpo, las lesiones… porque ya no tengo catorce años. A una compañera de la agencia le encanta 'MasterChef', y siempre me decía: 'Ona, te tienes que presentar'. A mí como programa me encantaba, y además con Saúl (Craviotto, ganador de la edición anterior) lo seguía. Al final fui a hacer el 'casting' y me cogieron. Saúl me dijo que era durísimo. Me recomendó estudiar técnicas, ingredientes… e ir a las cocinas de los restaurantes y pasar todas las horas que pudiese. Llamé a Jordi Roca, que era el único chef que conocía en persona, y me dijo que me pasase. También practiqué antes en casa, porque no sabía distinguir una merluza de un bacalao.

- ¿Cuándo se vio como posible ganadora?

- Bastante tarde, porque siempre iba a la prueba de eliminación. No podía preocuparme de algo que no había pasado. Me tenía que ocupar de no irme esa semana. Más adelante ya pensé: 'Ostras, pues ya estamos en la recta final, imagínate, podría llegar a pasar'.

- ¿Por qué ha elegido la Fundación Pequeño Deseo?

- No soy madre, pero entiendo que no hay nada peor en esta vida que un hijo tuyo esté enfermo. Conocía la fundación, y creo que ayudar a los niños con enfermedades graves a cumplir sus sueños les ayuda a llevar mejor la situación. Para mí, el mejor regalo de esta experiencia es haberles podido donar los 75.000 euros.

- ¿Cómo se le ocurrió el último menú?

- Me puse a mirar libros de cocina. Pensé: 'Jo, lo que más me alucina a mí es el mundo acuático'. Intenté un menú con esa temática, pero no sabía cómo. Desde los primeros programas quería hacer algo con verduras, y se me ocurrió un consomé, y le puse las verduras en suspensión. Lo más bonito de la 'sincro' son las figuras geométricas y lo que hacemos en la superficie, y pensé en un segundo plato de endivias y ancas (de rana). Por último, quería expresar los estados del agua, y así se me ocurrió el postre (una sopa de pepino con crema de cardamomo, manzana osmotizada con lima, melón texturizado e isomat fundido).

- ¿Ha sido difícil la etapa de secretismo?

- Sí, intenté practicar una cara de póker permanente.

- ¿Ha cambiado su rutina?

- Bastante. Antes, lo poco que cocinábamos en casa lo hacía Pablo, y ahora lo hago yo. No me voy a poner a hacer aires y espumas, pero me reinvento más que antes, que era de lechuga y pechuga. Ahora intentaré practicar cosas.

-¿Y el menú de Navidad?

- Hombre no lo he hablado con la familia... ¡pero sí que me gustaría!