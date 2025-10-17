Cae un récord histórico en 'Pasapalabra'

A.M. Viernes, 17 de octubre 2025, 10:23 Comenta Compartir

El récord de Orestes Barbero como concursante con más programas de la historia de 'Pasapalabra' llegó ayer a su fin. Manu Pascual sumó su concurso número 361 y desbancó a Barbero, con quien empató el martes. No será el único récord que caiga en 'Pasapalabra' en los próximos días y es que Manu y Rosa, su rival desde hace 200 programas, pelean por un bote que ya asciende a los 2.266.000 euros. El premio más alto de la historia se lo llevó Rafa Castaño con 2.272.000 euros. Y dado que Antena 3 aún no ha hecho ninguna promoción del bote, todo apunta a que ya se ha superado esa cifra mágica.

Manu Pascual llegó el 17 de mayo de 2024 a 'Pasapalabra' después de suceder a Óscar Díaz, el último ganador del bote. Natural de Collado Villalba (Madrid), este joven a sus 28 años es licenciado en Psicología y ya se ha convertido en uno de los rostros más populares de los concursos televisivos.

El gusanillo por el rosco más famoso de la pequeña pantalla se lo metió su abuela Sandra, de 97 años. Con ella ha visto el programa durante años, primero en Antena 3, después en Telecinco y nuevamente en Antena 3. Y como buen fan del programa, el joven Manu ha sacado su pequeña lección de aprendizaje de los grandes concursantes. El madrileño ha desvelado en numerosas ocasiones que se 'apropio' de los trucos que Óscar y Moisés revelaron en el programa y que aprendió mucho de Javier Dávila. «Siempre te fijas en ellos porque si han durado tanto tiempo es por algo. Es una ilusión concursar después de ellos, lo que pasa que el listón también está muy alto», contaba el protagonista durante sus primeros días en el programa.

Cuando a Manu le preguntaron qué haría con el premio, este fue muy sincero: «Ayudaría a mi familia y me encanta estudiar, entonces emplearía parte en seguir estudiando». A su lado se encuentra Rosa Rodríguez. Ella llegó al programa hace ahora un año. Suma más de 200 programas y su rivalidad con Manu es ya la más longevas de la historia del concurso.

Temas

Pasapalabra

Audiencias