Broncas, agresiones y heridos, en 'Supervivientes' Momento de tensión entre Dakota, Colate y Albert. / Telecinco La última gala del reality fue la más accidentada al sufrir Colate un sorprendente accidente y salirse los hombros de Albert y Fabio JOSEBA FIESTRAS Viernes, 21 junio 2019, 07:39

¡Ni en un capítulo de 'Pressing catch' hay tantos lesionados! Parecía que la bronca entre Colate y Dakota iba a ser el centro de gravedad de la última gala de 'Supervivientes', pero la realidad alteró los planes de la organización nada más comenzar el programa. Jorge Javier Vázquez anunciaba a bombo y platillo que Dakota había sido aislada del resto de aventureros tras una tremenda disputa con Colate. Se habló de agresiones y dislates varios, pero el destino tenía otros planes. Lo que pasó es que la pareja se peleó por un pez. Resulta que el ex de Paulina Rubio había pescado y no quería compartir su alimento con el resto del grupo, y la ex de 'Hermano mayor' se agarró un cabreo monumental («como las Murallas de Jericó», que diría Gomaespuma) y decidió que, si no repartía el animal, no le iba a dejar asarlo en el fuego que ella había cuidado. Y entre desatinos y necedades, un empujón inocente y una caída sobreactuada motivaron el conflicto.

Reunidos los náufragos a pie de playa, el presentador incitó a que cada cual contase su versión de la historia. «Me han agredido, me han amenazado, me han empujado al lado del fuego y nadie ha hecho nada», proclamaba Colate cual actor exagerado en película de serie B. «Son cosas que no se pueden tolerar», azuzaba Albert. Fabio no estaba de acuerdo con la versión y defendía a la supuesta atacante, mientras Isabel Pantoja repasaba el cuento sin mojarse demasiado. El contraplano lo protagonizaba una compungida Dakota desde la solitaria palapa. «Estoy mal porque no he agredido a nadie en ningún momento», se defendía la joven. Y Jorge Javier, administrando bien el suspense, aplazaba el desenlace del combate.

Un insulso juego en el que debían hacer girar una rueda gigante por un circuito trastocó la escaleta. Bien porque tienen más hambre que un piojo en una peluca, bien porque son más torpes que un arado, los concursantes provocaron que la colosal pieza se cayera encima de Vallejo Nájera y este tuviera que ser desalojado de la isla en helicóptero. Además, Fabio tuvo que ser atendido porque se le salió el hombro, y debe de ser contagioso porque, en otra prueba del formato, a Albert le ocurrió exactamente lo mismo. Con dos hombros dislocados, unas costillas a la virulé y la moral por los suelos, los 'supervivientes' (nunca mejor dicho) optaron por la paz universal desterrando los enfrentamientos. Total, que aquello parecía la misa de La 2 en lugar del reality isleño.

Y poco más de sí dio la gala. Porque con Colate evacuado, dos heridos y Violeta desterrada por motivos de salud, la organización decidió que mejor no expulsar a nadie por si acaso se acababa el chollo antes de tiempo. Mónica Hoyos fue la escogida por la audiencia para abandonar la isla, aunque en el combate posterior contra Chelo García Cortés y Mahi, el mismo público decidió reintegrarla al grupo. De modo que todo queda igual, aunque más magullados. ¡Ah! Y los nominados de esta semana (que eso sí hubo) son Colate, Fabio y Dakota.