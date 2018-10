Una bronca de la leche en 'GH VIP' Ángel Garó. Ángel Garó perdió los nervios, casi llega a las manos en una discusión con Asraf y fue tachado de racista por insultar a Miriam Saavedra JOSEBA FIESTRAS Miércoles, 31 octubre 2018, 01:42

Lo vimos alterado en el balcón de su casa mosqueando a la Policía (que estuviera en pelotas es lo de menos, cada uno en su casa que ande como quiera), perdió el control en llamadas telefónicas a 'Sálvame' y su exnovio le acusó de cosas por las que luego ha sido absuelto (todo hay que decirlo). Ángel Garó, el cómico que se labró una intachable imagen a base de ingenio y talento sobre las tablas en los 80, cayó en desgracia en el siglo XXI y fue a parar a 'GH VIP' para intentar lavar su imagen. Aquello de «vengo aquí a que me conozcan de verdad»... Y los primeros pasos iban en la buena dirección.

Lejos de participar en disputas o levantar la voz por tonterías, Garó transitaba por el concurso casi pasando inadvertido, confinado en los fogones y sin armar bulla. Sí, algún que otro encontronazo hubo, pero no salió el divo iracundo.

Han pasado varias semanas y aquellas buenas intenciones se están quedando en eso. El genio ha salido de la lámpara y su imagen, de nuevo por los suelos. Primero atacó a Miriam Saavedra tachándola de «zorra» y «mamarracha» y mandándola a Perú. Y luego, cuando Asraf salió en su defensa, Garó estalló: «¡Baboso, no me llames más racista, no te consiento que me lo digas!». Y el temperamento del humorista distaba mucho del señor templado que venía a blanquear su 'look', más se acercaba al que podía ofrecer uno de sus personajes teatrales. El artista -cual Gloria Swanson en 'El crepúsculo de los dioses'- se acercó con paso lento, pero brioso, al Mister Universo. Con el dedo acusador en alto, gesto airado y mirada encendida se colocó a escasos centímetros de la cara del modelo y lo calificó de «sinvergüenza, asqueroso y reptil». Si te lo ponen en blanco y negro aquello era el cóctel perfecto entre Billy Wilder y Berlanga.

«¡Voy a jugar y no me voy a callar, se acabó!», anunció marcial para completar propósito proclamando: «Y a partir de ahora voy a gritar porque es mi forma de ser». Mes y medio mostrando modos de osito de peluche y en un minuto surge la bestia parda. Y una leche acabó de liar las cosas. Resulta que Verdeliss, al estar embarazada, debe beber un lácteo especial y su cartón, debidamente señalado, es intocable. Pero Makoke y el propio Ángel se equivocaron (o eso dicen) y le pegaron un traguito. Y la casa enloqueció. Acusaciones de impudicia, desfachatez y traición sonaron como si el sorbo se lo hubieran pegado a un Macallan del 26. Y Jorge Javier Vázquez, analizando la situación desde plató, trató de poner una falsa paz que condujo a más guerra.

Al final, disculpas «fariseas» (que diría Antonia Dell'Ate) aceptadas por ambos bandos y propósitos de enmienda de esos que duran menos que Máxim Huerta de ministro.

«Pido perdón y prometo que no volverá a pasar», soltó Garó casi como el emérito. Y por lo demás, Miriam se salvó de las nominaciones al ser la menos votada, la cosa está ahora entre el Koala y Verdeliss; Suso y Aurah sigue dale que te pego, y para colmo les ha tocado ser vampiros en la prueba semanal; Mónica Hoyos continúa vagando por la casa como alma en pena, que aplaudan a su odiada Miriam la tiene desolada; y Omar cada vez se acerca más a Chabelita (estos ya fuera del terreno de juego).