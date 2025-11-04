El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 3 de noviembre
Logo Patrocinio
Escena de 'Los Domingos' BC

Cine español

Crítica de televisión ·

Los titiriteros acumulan, según datos de Digital i, más de cincuenta millones de visionados entre enero y septiembre en Netflix, Amazon y HBO Max

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

El cine español se ve más que nunca. Esta frase puede herir sensibilidades, aunque debería de ser al contrario. Ha calado en cierto ámbito de ... la sociedad la idea de que «los de la farándula» viven de subvenciones, cuando el sector audiovisual 'made in Spain', en eterna crisis, recibe una ayuda institucional irrisoria en comparación a otras latitudes. El cine estadounidense se lleva la palma. Lo que leen. A pesar de estar demonizado por un sector de a población autóctona, el cine español sobrevive y extiende nuestra cultura por festivales internacionales y salas de todo el planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  5. 5 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cine español

Cine español