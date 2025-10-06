El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Serie del 'Cielo al infierno' Apple TV

A ritmo de rap

Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:08

El cine indie como tal nació en los primeros 80 con los Coen y con Spike Lee. Después, este último buscó otros caminos. Tuvo un ... gran éxito comercial con 'Malcolm X', y después ha tenido una trayectoria intermitente. Ahora Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical. La película es la adaptación de la que hizo Akira Kurosawa, 'El infierno del odio', trasladada al universo de la todopoderosa industria discográfica estadounidense.

