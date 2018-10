El beso sorpresa de Ana Guerra y Mimi en 'Tu cara me suena' Las artistas imitaron a Becky G y Natti Natasha cantando 'Sin pijama' y subieron la temperatura del concurso con gracia y descaro JOSEBA FIESTRAS Sábado, 20 octubre 2018, 08:47

Eran las grandes esperadas de la gala. 'Tu cara me suena' recibía la visita de Ana Guerra, que iba a imitar junto a Mimi, concursante oficial, a Becky G y Natti Natasha. El tema 'Sin pijama' era el elegido y la expectación era máxima. Las jóvenes derrocharon frescura y complicidad en la actuación que cosechó los aplausos del público, aunque Angel Llácer, siempre dispuesto a apretar más las tuercas, afirmó que a la intervención le había faltado 'pimienta', y casi sin dejarle acabar la frase las chicas se dieron un beso en la boca, dejando al juez sin palabras.

«Yo estas canciones no termino de entenderlas muy bien», afirmó Lolita sincera, «Vengo sin pijama, soy una perra, las quiero grandes que no quepan en mi boca… Echo de menos las letras de Manuel Alejandro», ironizó la cantante refiriéndose al clásico compositor de los temas más conocidos de Julio Iglesias o Rocío Jurado. Chenoa valoró positivamente el show de Mimi y Ana Guerra y Carlos Latre también les lanzó flores. Aún y todo, la pareja no destacó en exceso en una noche que aupó a Soraya Arnelas de nuevo al podio. Su remedo de Annie Lenox resultó brillante. La banda sonora de '50 sombras de Grey' propició el triunfo de la extremeña. «Ha sido una pasada, eras ella», regaló Llácer a la muchacha, que arrebató el primer puesto de la tabla a Mimi.

La estrella invitada de la velada fue el actor Antonio Garrido que se puso en la piel de Miguel Bosé y entonó su mítico 'Bandido' con acierto. El jurado ovacionó al intérprete y Lolita aprovechó para desvelar que, cuando empezaba en la música, fue telonera del hijo de Luis Miguel Dominguín durante una de sus primeras giras. Otra de las 'clonaciones' que entusiasmaron al personal fue la de Carlos Baute, a quien le tocó encarnar a Axl Rose, el vocalista de Guns & Roses. A quien no logró convencer el venezolano fue a Lolita, que reconoció su esfuerzo, «pero te ha salido más lo latino que lo rockero», puntualizó.

A José Corbacho le tocó Raphael, pero en su versión más internacional. El cómico debía cantar el tema 'Aquarius' tal y como lo ejecutaba el de Linares, y lejos de caer en la parodia bordó el asunto. Se llevó una de las puntuaciones más altas del tribunal, aunque al público no acabó de convencerles. Lo de Manu Sánchez tampoco era moco de pavo, el presentador se convirtió en dibujo animado por una noche emulando al mítico Inspector Gadget y resolvió con nota la papeleta. Las que no acabaron de encajar en las pieles de Samantha Fox y Shakira fueron Anabel Alonso y María Villalón. La primera provocó las acostumbradas risas y la segunda se ganó un rapapolvo de los expertos: «Has estado más pendiente del baile que de la actuación, tienes que soltarte más», recomendaron. Jordi Coll no cuajó como el cantante de Mclan y Brays Efe hizo lo que pudo imitando a Los Diablos, aunque tampoco llegó a buen puerto.