Bertín siempre encuentra un camino a la derecha

El cantante entrevistó en su casa a Santiago Abascal, Albert Rivera y Pablo Casado con los que charló de temas personales, aunque el de Ciudadanos evitó hablar de Malú

JOSEBA FIESTRAS

Sábado, 6 abril 2019, 15:27

No hubo giro de guion, ni sorpresas considerables. Bertín Osborne citó en su casa a los tres aspirantes a presidente más escorados a la derecha y el trío aceptó el envite, aunque sin cruzarse en el camino por aquello de no mezclar churras con merinas. Cierto es que el cantante había convidado también a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias a su particular chiringuito, pero al parecer la izquierda no estaba por la labor.

A Casado y a Rivera ya les tenemos muy vistos, han charlado con Ana Rosa, jugado con Pablo Motos… Las miradas estaban puestas en Santiago Abascal, huidizo con los medios -«no los necesitamos teniendo las redes sociales», afirmaba-. El candidato concedía su entrevista a Bertín, que lo recibía con los brazos abiertos. A cambió, el de VOX le llevó una botella de vino y una bandeja con pimientos de quinoa, «que ha hecho mi mujer porque yo no sé cocinar», dejó caer provocando un primer incendio en sus dominadas redes sociales.

Con Santiago Abascal. / MEDIASET

La unidad de España centró el discurso de Abascal, a quien no le importa en exceso a quién voten sus hijos en el futuro, lo que no les perdonaría es que se volvieran contra España: «La lealtad por la patria es fundamental», proclamó. También departió sobre la homofobia aseverando que los suyos ni lo son ni lo han sido, aunque dejó claro que lo del matrimonio, mejor entre hombre y mujer. Y cuestionado sobre el feminismo dijo: «No soy feminista, ni hembrista, ni machista, ni masculinista. Soy un hombre». El momento más emotivo de la charla fue cuando Osborne tocó el tema de los atentados que ETA planificó contra su padre.

Albert Rivera apostó por una empanada gallega para salsear el encuentro. Muy metido en su personaje, el líder de Ciudadanos no bajó la guardia en ningún momento, acentuándo la defensa cuando Bertín preguntó por su supuesto romance con Malú. «Yo quiero un país libre donde todo el mundo pueda hacer con su vida lo que quiera, se pueda acostar con quien quiera, casarse o no, tener hijos o no… Y yo quiero ser uno más», sentenció. Vamos, que se fue de rositas y aprovechó para lanzar un alegato que no venía a cuento.

También hablaron sobre los problemas de su familia con la tienda que tienen en Cataluña, un negocio de electrodomésticos que tuvieron que cerrar «por culpa de la crisis» y que fue atacado varias veces con pintadas independentistas. Y si se acaba la política, «quiero dar clases en la Universidad y no me importaría tener un despacho de abogados», reveló.

Con Albert Rivera. / MEDIASET

El plato más contundente del trío fue el de Pablo Casado, que apostó por un sabroso chuletón de Ávila. Y la conversación con el dirigente popular comenzó recordando a su padre, un médico represaliado por el franquismo, inclinándose pronto hacia lo emotivo al rememorar lo mal que lo pasaron él y su esposa con el nacimiento prematuro de su hijo mayor a las 25 semanas de gestación, hecho que le acerca a Pablo Iglesias e Irene Montero, ya que, según reveló, sus pequeños fueron atendidos por el mismo neonatólogo. «Las pasamos canutas», explicó.

Ya sabíamos que a sus hijos les ha contado que está en un concurso para explicarles su apretada campaña electoral, lo que desconocíamos era que les comprará un perro si gana. Sobre la corrupción dijo que «quien la hace, la paga», pero de los masters pasaron de largo. Y poco más dio de sí el programa. Arengas, discursos aprendidos y respuestas programadas completaron la velada.