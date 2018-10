Bertín abandona su programa entre lágrimas Bertín se rompió ante el joven cantante Adrián Martín. / Mi casa es la vuestra El presentador se rompió ante el joven cantante Adrián Martín cuando éste le gritó que le quería hasta reventar JOSEBA FIESTRAS Sábado, 27 octubre 2018, 08:42

La emoción derrotó al presentador de 'Mi casa es la vuestra', que tuvo que marcharse entre lágrimas cuando uno de sus invitados, el joven cantante Adrián Martín, le gritó: «¡Te quiero hasta reventar!». Paz Padilla era la entrevistada principal y decidió convidar a varios amigos al programa. Bertín Osborne aceptó el envite y disfrutó del encuentro hasta que, casi al final del espacio, entraba Adrián. Tras la última operación, Adrián tenía mucho miedo de perder la capacidad de cantar, pero el chaval de trece años demostró su valía regalando a la audiencia una de sus interpretaciones.

La emoción y el cariño de Bertín ya se intuía desde el principio de la charla, cuando el chico apareció con un hermoso ramo de flores para Fabiola, pero el momento más conmovedor fue la declaración de cariño que el virtuoso joven regaló al comunicador. Hecho un mar de lágrimas, Osborne se levantó del asiento y se retiró de la charla, dejando a Padilla junto a Adrián. Más tarde explicaba su marcha: «Hace tiempo que perdí la vergüenza de llorar en público, pero quiero disculparme ante Adrián y Paz por haberme ido de sopetón, es que no quería que este campeón, después de todo lo que ha pasado, me viese a mí derrumbado de pura emoción».

La conmovedora escena continuó con abrazos sinceros del entrevistador al pequeño, que confesaba que, para él, Bertín ha sido una persona «indispensable» durante la recuperación de sus distintas intervenciones quirúrgicas. «Lo quiero porque me transmite amor, paz y tranquilidad, me he recuperado por él, porque me recordaba que la esperanza nunca se puede perder», desvelaba el virtuoso joven abrazándose al veterano artista.

Padilla, siempre dispuesta a no dejar títere con cabeza, protagonizó la entrega del espacio de Telecinco. La cómica charló durante un buen rato con Pocholo Martínez Bordiú, que desde hace unas semanas mantiene un sonado acercamiento con Mariló Montero. Ante la citada aproximación, la de 'Sálvame' no tuvo reparo en decirle que no le gusta nada la periodista para él. «Es demasiado controladora y tú necesitas otra cosa», argumentaba la humorista con la gracia que le caracteriza. Otro momento emotivo de la noche se produjo cuando Bertín y Paz recordaron a Chiquito De La Calzada, a quien acaban de conceder a título póstumo la Medalla de Andalucía, distinción que ella llevaba peleando para él durante mucho tiempo. «Se la han dado tarde y mal», reprochó la actriz muy emocionada.