Bárbara Rey no se cree a Corinna Barbara Rey acudió a 'Sábado Deluxe'. / Mediaset La artista acudió a 'Sábado Deluxe' donde la interrogaron sobre su supuesta relación con el rey emérito y trazaron una comparación con la princesa alemana JOSEBA FIESTRAS Domingo, 29 julio 2018, 09:20

«Eso lo estás diciendo tú» fue la frase más pronunciada de la noche. Bárbara Rey acudió a 'Sábado Deluxe' y allí quisieron que refrendara públicamente la supuesta relación que mantuvo hace años con el rey emérito. María Patiño fue la primera que le cuestionó sobre el tema, dando por sentada su veracidad. «Eso lo estás diciendo tú», espetó la artista negando la mayor. «Hay una parte de mi vida que me pertenece», se justificaba Bárbara, cuyo principal argumento fue que no es nada rencorosa, «y si hay personas a las que he tenido un gran cariño y aprecio, nunca les perjudicaría o me aprovecharía de ellas en momentos difíciles», sentenció dando largas.

Los colaboradores aludieron a una presunta «compra de su silencio». «No lo han hecho –aseveró la vedette-, si lo hubieran hecho no habría tenido los problemas que he tenido con Hacienda». Lo que sí contó es que hace dos décadas la vetaron en 'Tómbola' porque creían que iba a contar demasiado. «Me pusieron dos policías y me impidieron la entrada al plató. Y el director del programa me dijo que tenían órdenes de que no saliera», explicó. Lydia Lozano, que participaba en aquel magazine, confirmó la censura y añadió que el mandato venía «de muy arriba».

Viendo que la convidada no daba su brazo a torcer, uno de los colaboradores le recriminó que era su exmarido, el desaparecido Ángel Cristo, el que se encargaba de decir que ella estaba liada con el Rey. «Nunca tuve un amante mientras estuve casada, y se han dicho barbaridades», replicó la de Totana, que sí confesó que le pusieron muchas trabas a su carrera artística desde que colaboró en la campaña electoral de UCD.

Otra de las sentencias repetida por la actriz a lo largo de las más de tres horas de entrevista fue: «Yo no he venido aquí a hablar de esto». Pero se ve que la actualidad manda y el caso Corinna estaba encima de la mesa, de modo que había que insitir. Tanta fue la presión que a punto estuvo la invitada de abandonar el plató. «Me levanto y me voy porque yo no he venido para esto. Se está centrando todo en un tema del que yo no he hablado nunca, y me estáis presionando y presionando…», amenazaba Bárbara. Todo quedó en un aviso y la princesa alemana protagonizó los siguientes minutos.

«Yo no me identifico con Corinna y desconozco si las grabaciones son ciertas, pero creo que está haciendo un daño innecesario y pienso que no es verdad», comentó Bárbara Rey sobre la empresaria de origen danés que estuvo casada con el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Tratando de evitar comparaciones, la artista murciana eludió entrar en más detalles, pero el apremio de los contertulios no cesó y acabó acorralada reservándose contestar si guardaba información delicada por seguridad o diciendo que no recordaba si había estado con el rey emerito en un chalé de Aravaca.

La película siguió, derivando su guión hacia sus desencuentros con la periodista Chelo García Cortes, que se había sumado a los rumores confirmando el día anterior en 'Sálvame' que Bárbara había mantenido una relación con don Juan Carlos durante 18 años. Reproches varios, discusiones sin llegar a puerto y largas cambiadas acabaron con una velada en la que, al parecer, se dijo mucho sin decir nada.