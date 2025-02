Salvado de GH VIP 2019 ayer, el ataque de risa de Jorge Javier y el cabreo de Mila

El ataque de risa de Jorge Javier en 'GH Vip' y el cabreo de Mila Mila Ximénez se agarró un cabreo de impresión y el presentador no pudo evitar las carcajadas ante el surrealista rebote de la periodista

Que Mila Ximénez no lo está pasando nada bien en 'GH Vip' es obvio. Que, pese a lo que pudiera parecer, tiene miedo al ridículo y le gustan bien poco los disfraces, otra obviedad. Y que si siente que se ríen de ella se pone hecha un basilisco, pues una más. Así que es relativamente normal que estalle al pensar que Jorge Javier Vázquez se está choteando tras pronunciar una sentencia solemne. Resulta que la colaboradora de 'Sálvame' trataba de poner paz en Guadalix tras una noche de nuevos cabreos. Y pidió, muy digna, que intentaran entre todos hacer la vida más llevadera en el concurso, que aquello es una guerra muy difícil de sobrellevar. Y el presentador, quizá intuyendo que la paz está muy sobrevalorada, sobre todo en este formato, pidió a los 'grandes hermanos' que se rieran a coro durante unos segundos.

Las carcajadas fingidas sentaron como un jarro de agua fría a Mila Ximénez que no supo encajar la broma y se levantó airada de la butaca abandonando el saloncito. «¡Hala, a tomar por culo la gala!», se le oyó decir mientras se retiraba a sus aposentos. Vázquez, sin poder aguantar la risa, envió al Maestro Joao a buscarla y el vidente la convenció para que regresara al show. El comunicador siguió con la broma incitándola a que ella también participara, pero el enojo iba en aumento. «Aquí no hay dios que se ría a veces», reflexionaba la periodista visiblemente alterada. Y JJ continuaba metiendo el dedo en la llaga. «¿Serás capaz de venir vestida de gallina al plató cuando te toque?», preguntaba irónico. Y su negación se escuchó en Dinamarca. «¿No lo harías por nosotros?», insistió el conductor del espectáculo. «¿Y quiénes sois vosotros?», cuestionó ella sarcástica. Y la ingeniosa respuesta acabó por romper a Jorge Javier, que estalló en una carcajada imparable.

Al final, tanto disgusto surrealista y tanto diálogo de besugos acabó por contagiar a la dolida concursante que no pudo evitar caer en el juego y troncharse de la risa. Y es que la mente brinda malas pasadas. Queda por ver si Mila sigue resistiendo los envites del presentador y logra conservar esa equidistancia de la que presume en la casa. Porque en 'GH Vip' otra cosa igual, pero intentar nadar y guardar la ropa está muy mal visto. Por lo demás, Pol Badía se ha salvado de las nominaciones dejando a Alba Carrillo y El Cejas en muy mala situación porque sus porcentajes están muy igualados. Y eso que la modelo ha rogado que la echen a ella porque su mente, «ya la la tengo fuera», asevera. Carrillo desveló que se metió en el concurso porque sufre «un desgaste económico» y más bien pronto que tarde quiere dejar la tele y dedicarse a la criminología. Y no es broma. Por otro lado, Antonio David y Adara no se hablan y sus batallas son constantes. Y Alba tampoco dirige la palabra a Gianmarco porque le considera un traidor. De seguir así la cosa pronto veremos un 'GH' de mimos. Igual salimos ganando.