Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

En las seis primeras entregas de 'Así se escribe un crimen' no han faltado momentos atroces, espeluznantes, pero la séptima resulta especialmente turbadora, hasta el punto de mover a oscuras reflexiones sobre la condición humana. La serie documental de ETB y EL CORREO aborda en este capítulo los dos primeros casos que fueron penados con prisión permanente revisable en Euskadi. «Los autores fueron extremadamente crueles. Hablamos de personas capaces de cometer los actos más viles, más violentos», resume David González, periodista de este diario. «Es una de esas cosas que no quieres ni tener que contar, algo impensable para la mayoría de las personas. Es horrible pensar que eso ha decidido hacerlo una persona de forma consciente», comenta sobre el primero de estos sucesos Miriam Duque, de Radio Euskadi.

En enero de 2016, lo que parecía una pelea de pareja en un piso de la calle Libertad acabó dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de los vitorianos. Los protagonistas eran Daniel Montaño –un sevillano ya treintañero que llevaba poco tiempo en la ciudad, profesor de música y miembro de la banda municipal– y Gabriela –de 18 años, residente en la localidad burgalesa de Hontoria del Pinar y madre de Alicia, de 17 meses–, que se habían conocido en una red de contactos y estaban iniciando una relación. Era la primera vez que Gabriela y Alicia venían con Daniel a Vitoria y la noche degeneró en un infierno inconcebible: Gabriela se despertó y se encontró a Daniel con la mano sobre el pecho de la pequeña, se lo reprochó, recibió un puñetazo... Ahí empezó una desigual pelea y, cuando la niña se despertó y acudió con sus pasos vacilantes, Daniel la agarró y la tiró por la ventana.

Un ser de luz

La madre sufrió graves lesiones y a Alicia la encontraron malherida entre dos coches. «Aquella noche marcó un antes y un después, nadie sabía qué decir. En Vitoria había un sentimiento de rabia, de enfado: la ciudad estaba con el corazón encogido esperando que la niña saliese para adelante. Para muchos ertzainas, patrulleros que han visto de todo, fue la peor noche de su vida», evoca el redactor de EL CORREO. No hubo milagro y la pequeña falleció en Cruces. El asesino alegó que oía voces, que había visto al diablo en la cría, incluso se declaró un ser de luz en guerra contra las fuerzas del mal, pero el jurado lo declaró culpable y fue condenado a prisión permanente revisable, el castigo máximo que contempla nuestro ordenamiento.

La pena se volvió a aplicar en otro caso sobrecogedor ocurrido también en la capital alavesa. En julio de 2020, un joven de 18 años, Ismael, mató a otro de 20, Ander, que presentaba una discapacidad del 65%. Los hechos tuvieron lugar en una fábrica abandonada y duele repasarlos: le pegó con un palo, lo arrojó por un hueco con cuatro o cinco metros de caída, lo arrastró treinta metros y lo remató con una piedra de doce kilos. Un abogado de la acusación recuerda en el capítulo cómo, cuando se presentó la piedra como prueba en el juicio, «nadie quería estar cerca de ella, ni contemplarla», como si se hubiese quedado impregnada de tanta maldad.