Del asesinato sin resolver de Laura Orue al 'crimen de la cabeza': doce sucesos que sobrecogieron a Euskadi Estos son los casos que presentará, en ocho capítulos que se emitirán a partir del próximo miércoles, la nueva serie documental de ETB y EL CORREO

Los ocho capítulos de 'Así se escribe un crimen', la nueva serie documental de ETB y EL CORREO, llevan al espectador en un recorrido por algunos de los casos más estremecedores de la crónica negra de los últimos años en Euskadi y Navarra. Se trata de crímenes que provocaron conmoción en su momento y que han dejado huella en la memoria colectiva, incapaz de sacudirse el horror a pesar del tiempo transcurrido. Los guías en este viaje por doce episodios terribles de nuestra historia reciente serán los periodistas que investigaron y contaron aquellos sucesos, cuya narración estará complementada por entrevistas a miembros de la Ertzaintza, criminólogos, forenses, psiquiatras, psicólogos, abogados y también familiares de las víctimas. He aquí el calendario de emisión de las ocho entregas, que se podrán ver los miércoles en ETB-2.

10 de septiembre La trampa

Todo empezó, en septiembre de 2019, con la desaparición misteriosa de Josetxu Delgado, un vecino de Getxo de 51 años que había quedado con una mujer a través de un chat de citas. Las pesquisas sobre su paradero fueron adquiriendo tintes más y más inquietantes: se comprobó, por ejemplo, que alguien había retirado miles de euros de sus cuentas en distintas localidades de Zaragoza. Las grabaciones de las cámaras de los cajeros mostraban a un hombre encapuchado que lucía una pulsera de plata, y fue su identificación y el rastreo de sus movimientos lo que permitió localizar en un paraje solitario el cadáver de Josetxu. La pareja del sospechoso había actuado como 'cebo' para atraer hasta Zaragoza al vizcaíno, que fue sometido a tortura durante dos días para sonsacarle las claves de sus tarjetas y después fue enterrado aún con vida.

17 de septiembre Sabino el Legionario

En enero de 2021, apareció en la playa de Arrigunaga, en Getxo, un fragmento de una pierna cortada con una sierra mecánica. El ADN permitió identificar los restos: pertenecían a un hombre de 35 años llamado Larra, un toxicómano que vivía en una lonja abandonada de Barakaldo junto a otras personas sin hogar. Uno de ellos, Sabino el Legionario, se perfiló como el principal sospechoso, aunque –entrevistado por los periodistas Ainhoa de las Heras y Luis Calabor, de EL CORREO- echó la culpa a «unos moros a los que Larra debía dinero». Un estudio de mareas, que permitió recuperar más restos, y la denuncia de la pareja de Sabino condujeron al esclarecimiento del crimen, cometido en la Nochebuena de 2020.

24 de septiembre No salgas sola de noche

El título hace referencia a los temores que se extendieron entre los padres vascos a raíz de tres asesinatos de chicas jóvenes que impactaron poderosamente en la sociedad, hasta el punto de que los nombres de las víctimas (Laura Orue, Virginia Acebes y Aintzane Garay) han quedado grabados para siempre en los recuerdos de muchísima gente. Laura Orue había quedado para ir a las fiestas de Llodio, en verano de 1999: su coche apareció cerca de la estación de tren y su cadáver, a los pocos días, en un monte. El caso sigue sin resolver. Meses después, en noviembre del mismo año, Virginia Acebes fue abordada por Luis Gabriel Muñoz cuando volvía a casa, después de dar una vuelta con sus amigas por el Casco Viejo de Bilbao: el sujeto la llevó al monte Artxanda, la violó y la mató de 53 puñaladas. El tercer caso data de 2005, cuando Aintzane Garay salió una noche con su exnovio, Mikel Herman Belaustegigoitia, que la asesinó en una cuneta con un cuchillo de submarinista.

1 de octubre El falso shaolín

Es, seguramente, el caso más tristemente célebre de la crónica negra de los últimos años en Bizkaia. Juan Carlos Aguilar era un personaje popular y pintoresco que regentaba un gimnasio de artes marciales en el centro de Bilbao y se presentaba como el primer maestro shaolín de Euskadi. En junio de 2013, Ada Otuya, una prostituta nigeriana, logró escapar y pedir ayuda cuando Juan Carlos intentaba asfixiarla, aunque fallecería días después en Basurto. Los ertzainas que registraron el gimnasio hallaron bolsas de basura con restos humanos que pertenecían a otra víctima, la colombiana Yenny Sofía Rebollo, asesinada una semana antes, así como decenas de fotografías de mujeres en aparente estado de inconsciencia: los encargados del caso tuvieron que identificarlas a todas y contactar con ellas para comprobar que seguían vivas.

8 de octubre El hombre más buscado de Euskadi

A finales de 2021, ese título correspondía, sin ninguna duda, al joven de origen colombiano Nelson David Moreno, de quien se sospechaba que podía estar detrás de las muertes en Bilbao de varios hombres, cuyos fallecimientos se habían achacado a causas naturales. Todas las víctimas, de entre 50 y 70 años, habían concertado citas con otros hombres a través de una web. La denuncia de un superviviente, que acusó a Nelson de intentar estrangularlo con la técnica de 'mataleón', permitió poner nombre al misterioso personaje, que se había olvidado el pasaporte en el lugar de los hechos.

15 de octubre El estallido de la ira

En este capítulo se reconstruyen dos casos brutales de violencia de género. En los sanfermines de 2008, la joven irunesa Nagore Laffage, estudiante de Enfermería, coincidió con el médico Diego Yllanes y lo acompañó a su domicilio. Allí, él intentó violarla y, ante su resistencia, la golpeó y la estranguló hasta matarla. Fue un crimen que marcó un punto de inflexión en el rechazo social a la violencia sexista. En 2017, en el asiento trasero de un coche aparcado en una calle céntrica de Miranda de Ebro, apareció el cadáver de la vitoriana Ana Belén Jiménez, en trámites de divorcio. Su marido la había matado a mazazos y, para desviar las sospechas, había atacado también con un martillo a otras mujeres de la localidad burgalesa.

22 de octubre El crimen de la cabeza

Tuvo un arranque macabro y desconcertante: en abril de 2019, una vecina de Castro Urdiales denunció a la Guardia Civil que, dentro de una caja que le estaba guardando a una amiga, había encontrado una cabeza humana tratada con sustancias químicas. Los restos correspondían a Jesús Mari Baranda, un vizcaíno de 67 años que llevaba meses sin dar señales de vida. Había sido su pareja, Carmen Merino, quien había entregado la caja a la otra mujer para que la guardase, explicándole que contenía juguetes sexuales y que no le apetecía que la encontrasen los policías que trataban de averiguar el paradero de Jesús Mari. Durante el tiempo en el que el vizcaíno estuvo 'desaparecido', sus allegados siguieron recibiendo mensajes de móvil en los que supuestamente aseguraba estar de viaje.

29 de octubre La noche del diablo

La última entrega de 'Así se escribe un crimen' reúne dos crímenes espantosos con víctimas particularmente vulnerables (un bebé y un joven con discapacidad), que dieron lugar a las dos primeras condenas a prisión permanente revisable en Euskadi. En 2016, en Vitoria, Daniel Montaño arrojó por una ventana a Alicia, una niña de 17 meses, hija de una joven burgalesa a la que había conocido a través de una web de contactos. La pequeña, con el cráneo fracturado, falleció al día siguiente. El otro asesinato se cometió en 2020, también en la capital alavesa: un joven arrojó a otro desde una altura de tres metros y medio, le apuñaló varias veces con una navaja, le arrastró 34 metros por un suelo lleno de escombros, le golpeó con diferentes objetos y acabó con su vida dejando caer una pesada piedra sobre su cabeza.