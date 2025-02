Aparatosa caída de Sonsoles Ónega en pleno directo

A.M. Martes, 25 de febrero 2025, 07:24 | Actualizado 08:13h. Comenta Compartir

Sonsoles Ónega sufrió este lunes por la tarde una aparatosa caída en pleno directo de su programa 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3. La presentadora charlaba con María del Monte por su condecoración con la medalla de Andalucía de las Artes cuando al volver a su sitio, tropezó con un escalón y se cayó de frente.

La caída debió de ser fuerte porque al instante se levantaron varios colaboradores y parte del público presente en el plató. Sonsoles trataba de levantarse mientras se tocaba las piernas en un claro gesto de dolor. Aun así, la presentadora mantuvo la compostura y hasta le salió una risa nerviosa.

Sonsoles Ónega sufre una caída durante el directo de #YAS24feb en Antena 3 pic.twitter.com/RR6PccLO1m — M 📺 (@casasola_89) February 24, 2025

Sonsoles culpó a sus tacones y los colaboradores del programa le quitaron hierro al asunto. «Se cae bastante bien, todo hay que decirlo», dijo Antonio Naranjo, el más irónico de todos: «Y solo es lunes». María del Monte también le quiso poner un poco de gracia al tropiezo y regañó al escalón maldito: «Toma, toma, toma, que eres muy malo y muy feo».

Ónega se cayó en pleno directo, aunque con el alboroto se llegó a pensar que estaban en una pausa. «Hubo un momento en el que he pensado: ¿Estamos en directo, no? Pensé: ¡Corten!», contó entre risas. Afortunadamente, la presentadora no sufrió más daños que el propio golpe y el programa pudo continuar sin mayores incidencias.