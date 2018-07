Antonio Banderas y Penélope Cruz se cuelan en los premios Emmy Un 'selfie' para el recuerdo en los Goya. EL CORREO Jueves, 12 julio 2018, 23:40

Doble representación española en la candidatura a los premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos, los conocidos Emmy. Se trata de la segunda nominación para Antonio Banderas, que no pudo llevárselo por su papel de Pancho Villa en 'And Starring Pancho Villa as Himself'. Ahora, en la categoría de 'mejor actor de una miniserie', tendrá una nueva oportunidad gracias a su interpretación del pintor malagueño Pablo Picasso en 'Genius: Picasso'. Por su parte, Penélope Cruz optará al reconocimiento de 'mejor actriz de reparto de una miniserie' por encarnar a Donatella Versace en 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace'.

'Juego de Tronos', la serie más galardonada en la historia de la industria estadounidense, ya que acumula 38 premios de esta índole, acumula este año 22 nuevas nominaciones, que la colocan como la gran favorita, seguida muy de cerca por producciones como 'Westworld' (21), 'El cuento de la criada' (20) o 'Atlanta', que, con sus 16 nominaciones, parece ser la mejor colocada para erigirse como mejor comedia de la temporada. La septuagésima gala de entrega de los Emmy tendrá lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles el próximo 17 de septiembre, y será retransmitida en España, en directo y en exclusiva, por Movistar+.