Ana Rosa ya no es la reina

Las mañanas, televisivamente hablando, no interesaron en España hasta que en 1987 Jesús Hermida se puso al frente de ellas. Pilar Miró le encargó que ... revitalizase una franja que hasta entonces se consideraba poco interesante porque se creía que el público que a esas horas podía estar en casa preferiría otros medios como la radio y que no prestaría atención a la pantalla. Se equivocaban los que así lo consideraban. Hermida trasladó algunas ideas de la tele americana para crear un programa contenedor en el que la audiencia lo mismo pudiera encontrarse una serie, una actuación musical o una tertulia. Y funcionó. Funcionó tanto que la fórmula, con variaciones, se ha mantenido hasta nuestros días.

Fue María Teresa Campos la que dio un paso más allá al formato, que durante mucho tiempo ofrecía contenidos variados pero en los que no tenía cabida la política. Le costó mucho convencer a los responsables de la cadena de que a esa hora también había una audiencia interesada en la actualidad. Esa clase de debates, que hoy copan las escaletas de los matinales, eran inauditos durante una época. No fue hasta que la presentadora saltó a Telecinco en 1996 (tras cinco años triunfando en TVE por las mañanas). En la cadena privada le permitieron el experimento que salió bien y terminó de coronarla como la reina de las mañanas, un título muy disputado desde entonces y que ha tenido dos claras vencedoras, la Campos primero y Ana Rosa Quintana después.

Esta última heredó el reinado en 2005, cuando la otra saltó a Antena 3, y disfrutó de un liderazgo consolidado hasta 2023. En esos 18 años muchas han sido las profesionales que han intentado arrebatarle la corona. Desde la propia María Teresa, en la competencia, hasta Mariló Montero o María Casado. Pero no lo lograron. Es cierto que el paso del tiempo y otros factores fueron haciendo mella y las cuotas de pantalla superiores al 20% mermaron, pero su capacidad para atraer a los espectadores se mantuvo invariable. Una decisión empresarial de Telecinco le apartó de su popular programa para situarla en las tardes tras el fin de 'Sálvame'. No fue una buena idea.

Ana Rosa Quintana no funcionó a esa hora. Telecinco no solo no solucionó sus tardes, sino que echó al traste sus mañanas, que sin la que había sido la reina durante casi dos décadas se repartieron entre otras ofertas. Un año y cuatro meses después el canal de Mediaset dio marcha atrás y regresó a su presentadora estrella a la franja matinal. Pero entonces se encontró con un panorama absolutamente diferente al que dejó, con un Alfonso Arús en La Sexta muy fuerte -con un 'morning show'-, con una Susanna Griso que había aprovechado el vacío para reivindicar su sitio en las mañanas y, sobre todo, con una figura emergente en TVE, que iba ganando adeptos según pasaban las semanas. Esta no era otra que Silvia Intxaurrondo, la periodista vasca que ha arrancando esta temporada como líder indiscutible de esta franja y con una relevancia mediática que hasta hace nada solo lograba Ana Rosa.

'La hora de la 1' ha logrado este mes 'shares' entre el 16 y el 19%, ante 'El programa de Ana Rosa', que pelea por superar el 13%, o 'Espejo público', más cerca del 10% que del 12%. TVE ha comenzado el curso con cifras superiores a las de meses atrás y en esto tiene mucho que ver los buenos resultados que obtiene Intxaurrondo y que después mantienen Javier Ruiz y Adela González. Por contra a la Quintana le afecta la crisis en la que vive sumida Telecinco desde hace un par de temporadas. Condenada a quedarse tercera cada día en el ranking de emisoras nacionales no controla ninguna franja, ni siquiera la matinal donde antes era especialmente competitiva.

Cambio de tendencia

No obstante, hay margen de maniobra y aún es pronto para dictar sentencia. Ana Rosa regresó de vacaciones más tarde que sus competidoras, el 8 de septiembre. Ese día se tuvo que conformar con una cuarta plaza (además de la cadena pública le ganó Antena 3 y La Sexta), con un 10,9% de cuota de pantalla frente al 16,8% que hizo Intxaurrondo. Desde entonces, todo hay que decirlo, la opción de Telecinco no ha dejado de subir y este miércoles batió récord al alcanzar el 14% (ante el 17,7% de TVE) y ya se ha colocado por delante de Griso. La diferencia en número de espectadores es mínima, porque todas las opciones se mueven en torno a los 300.000 y el liderazgo lo otorgan unos miles. Tampoco coinciden exactamente las franjas en las que unos magacines empiezan y acaban. 'La hora de la 1' madruga más que ninguno (a las 7.50 horas), pero dura mucho menos que 'El programa de Ana Rosa' y 'Espejo Público' (que van de las 9 a las 13.30 horas). No obstante, en términos totales la dupla vencedora es la que forman Intxaurrondo y Javier Ruiz.

¿Qué ha pasado para que se vaya consolidando este cambio de tendencia? 'La hora de la 1' llegó a la parrilla en 2020, tras numerosos intentos de este canal por reflotar sus mañanas. Entre septiembre de 2020 y julio de 2021 estuvo conducido por Mónica López y se tuvo que conformar con un 'share' del 9%. En septiembre de ese año tomaron los mandos Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, con resultados similares. La segunda temporada se cerró con un 8,4% y la tercera, con un 9,7%, cifras bajas ambas y por detrás de las que obtenían las ofertas de Antena 3 y Telecinco. Dos acontecimientos marcan el rumbo del formato de TVE, la salida de Ana Rosa, pero sobre todo la entrevista que Intxaurrondo hace a Núñez Feijóo el 17 de julio de 2023, en plena campaña electoral, que pone en el mapa a la periodista.

Intxaurrondo no es, ni mucho menos, una recién llegada. Su carrera profesional se inició en el programa matinal 'Hoy por hoy', de la Cadena SER presentado por Iñaki Gabilondo donde estuvo cuatro años. En 2005 pasó a CNN+ para presentar informativos. Después ha pasado por Cuatro, ETB y Telemadrid. De esta última cadena salió en 2021. Nunca se ha verificado que hubiese una relación directa, pero lo cierto es que una entrevista que le hizo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la que esta le recriminó algunas cuestiones -«esas preguntas no se le hacen a una presidenta autonómica», le dijo- fue de las últimas que realizó desde los informativos regionales. Otra entrevista, al líder del PP, volvió a poner el foco sobre ella. Quedaban unos días para las elecciones generales y Núñez Feijoo ofreció unos datos sobre la subida de las pensiones que la presentadora le corrigió. El fragmento obtuvo una enorme repercusión y algunos sociólogos se atrevieron incluso a apuntar que pudo influir en el resultado en las urnas.

Desde entonces la periodista ha sido rechazada por parte de la oposición, que le acusa de ofrecer una visión partidista de los acontecimientos. Han criticado su contrato con el ente público y el modo en que aborda algunas entrevistas. La politización de TVE es un tema presente en la conversación política que se ha colado también en las tertulias de las cadenas privadas.

Contraataque ideológico

Intxaurrondo se ha convertido en referente periodístico para una parte del espectro político y de la sociedad y en objeto de críticas para el otro sector. Esta relevancia, no obstante, ha influido en los datos de audiencia que está registrando. El curso de 2023 lo cerró con un 11,7% de cuota de pantalla, el del 2024 con un 14,6% y este lo ha empezado con cifras aún mejores.

Arús, el otro vencedor de las mañanas Ajeno a la batalla de las reinas se encuentra Alfonso Arús, que desde 2018 plantea un formato diferente desde la Sexta en la que el humor ocupa un lugar primordial. Este 'morning show' diferente al resto de propuestas televisivas arranca a las siete de la mañana y se dedica a repasar la actualidad del corazón, las redes sociales y la televisión desde un punto de vista más divertido. Los mejores públicos de Arús son los espectadores de 25 a 34 años y año tras año ha ido ganando adeptos. El curso pasado consiguió ser líder con un 17,8% de cuota, su mejor registro hasta la fecha, por encima de los que conseguía TVE, Antena 3 y Telecinco. Esta temporada los datos no son tan buenos, pero siguen ofreciendo un buen colchón a la cadena, tanto que han decidido ampliar su emisión a los fines de semana. Y como todo queda en casa, los sábados y domingos la versión del programa la conduce el hijo del presentador, Hans Arús, y los ingredientes son los mismos. El resultado no es tan espectacular pero hará falta más tiempo para valorar su alcance.

El contraataque ideológico lo ofrece Ana Rosa y a él se aferra para ganar adeptos. Si Intxaurrondo gusta a la izquierda, la derecha se queda con la veterana periodista que cada mañana abre su magacín con un editorial en el que casi siempre el protagonista es Pedro Sánchez o su Gobierno. Y no para bien. Las críticas por sus decisiones, por los casos de corrupción que le salpican o por sus pactos con otros partidos son constantes. Consciente de que más allá de los números la viralidad de algunos fragmentos de su programa pueden beneficiarle y otorgarle mayor alcance carga las tintas con sus argumentos y en sus mesas de debate. Es cierto que este posicionamiento ha causado desgaste a la que un día ostentó el título de reina de la mañana, pero teniendo en cuenta el panorama mediático parece la única opción que le queda para no apearse del trono.

Si el año pasado la batalla televisiva que se miraba con mayor atención era la de Broncano y Motos, en la que el segundo salió vencedor, este curso todas las miradas están puestas en la mañana, en donde se apunta un cambio de tendencia pero en la que todavía las protagonistas no han dicho la última palabra.