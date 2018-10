Alfonso, primer expulsado de 'OT 2018' en una gala «oscura» África y Dave son los nominados de esta semana, después de que los profesores salvaran a María y sus compañeros se decantasen por Joan. JOSEBA FIESTRAS Jueves, 4 octubre 2018, 08:19

«Me siento muy contento por Sabela», acertó a decir Alfonso cuando le comunicaron que él era el primer expulsado de 'Operación Triunfo 2018'. El joven venezolano se tomó con resignación la decisión de público que prefirió a la gallega, como bien apuntaban las redes sociales. «Creo que soy muy afortunado por haber llegado hasta aquí y que después de esto surgirán nuevas oportunidades», afirmó el eliminado conforme con su suerte.

La gala resultó «oscura» para el tribunal. «En general, este jurado tiene la sensación de que no ha sido una gala de calidad», sentenció Joe Pérez-Orive. Y lo curioso es que los profesores, que suelen rebelarse antes opiniones semejantes, acataron ayer el dictamen. «Estamos de acuerdo en algunos casos, aunque en otros no tanto», admitió Noemí Galera, para añadir un tanto apesadumbrada que tienen que «hablar seriamente» con todos los aspirantes.

'Bonito es', de Los Sencillos, abrió el espectáculo juntando a los concursantes alrededor de una fiesta con globos de colores. A partir de ahí comenzaron los duetos. Los nominados de la semana, Alfonso y Sabela, entonaron 'All of me', de John Legend, y 'Benditas feridas', de Rosa Cedrón. Y la muchacha sedujo al jurado, al que le gustó especialmente «que hayas arriesgado», valoraron. África y María interpretaron el tema 'Friends', de Marshmello, y no conquistaron a los jueces. «No hemos conectado con vosotras», dijeron antes de nominarlas. Menos mal que los profesores rescataron a María, «porque tienes algo innato que no se puede explicar», argumentaron.

Dave y Noelia se atrevieron con el 'Volando voy', de Camarón de la Isla. Ella brilló, «tienes un dominio del escenario espectacular, pero no te relajes porque eres un huracán, pero la competencia es muy dura», apuntaron los expertos. Pero el joven se quedó en el camino, mal que le pesara a Rosana, que ayer formó parte del jurado de manera extraordinaria sustituyendo a Ana Torroja. «Yo me he divertido mucho, me has llevado a una fiesta. Pero desconozco el género y su técnica, y es una putada, pero tengo que decirte que estás nominado», condenó la cantante echando balones fuera.

El último escogido para abandonar la academia fue Joan, que interpretó junto a Marilia la canción más conocida de 'Lalaland'. «Te acomodaron el tono, pero no has terminado de encajarlo», evaluaron los árbitros castigándolo 'a galeras'. Poco duró la pena porque sus compañeros lo salvaron de la quema, dejando en peligro real a África y Dave.

Famous y Damion cantaron 'Déjala que baile', de Alejandro Sanz y Melendi; Julia y Carlos Right, 'Mi historia entre tus dedos', de Gianluca Grignani; Miki y Alba Reche, 'Alma mía', de Natalia Lafourcade; y Natalia y Marta, la versión de Imelda May de 'Tainted love'. El espectáculo se completó con las actuaciones estelares de Mimi, concursante de la pasada edición que regresaba como Lola Índigo, su alter ego, una girlband que ha convertido en uno de los éxitos del verano su 'Ya no quiero ná', y Tequila, la mítica banda liderada por los argentinos Ariel Rot y Alejo Stivel.