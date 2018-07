amy adams y lola dueñas

HBO ha estrenado 'Heridas abiertas', su nuevo título en torno a una periodista desencantada de la vida y del trabajo como cronista de sucesos en un periódico sensacionalista, a la que le toca regresar a su pueblo natal tras años de ausencia para investigar un caso. Allí se reencontrará con su neurótica madre y con una hermanastra a la que apenas conoce. Esta ficción lleva meses en boca de críticos y espectadores y se la conoce como 'la serie de Amy Adams', protagonista absoluta de la trama, aunque bien podría haber sido también la serie de Patricia Clarkson o de Eliza Scanlen, por sus papeles más que relevantes.

Nos encontramos ante una nueva producción que tiene como protagonista a una mujer de más de cuarenta años, algo que no debería ser noticia, pero lo es. La televisión está ofreciendo tramas sobre diferentes tipos de féminas que el cine estaba descuidando y de ahí el aplauso que han recibido propuestas como 'Feud' o 'Big Little Lies'. La televisión americana, aclaro. En la española a ellas les costará más encontrar personajes con los que sentirse identificadas ¿'Vis a vis'? Es una serie eminentemente femenina, pero con relatos más acotados y con una representación poco universal. En cualquier caso, es una excepción en un panorama en el que a las actrices les adjudican los papeles de 'mujer de' o 'madre de'. Y si no que se lo pregunten a Lola Dueñas, que será la madre de Mario Casas en la nueva producción de Movistar. Solo se llevan 14 años, pero a ella ya le han colocado ese registro. Deberíamos estar hablando -por su capacidad, por su talento- de 'la serie de Lola Dueñas', pero hemos de conformarnos con verla en un plano secundario.

Es una constante de gran parte de los títulos patrios, que obvian la realidad de mujeres de más de 40 años hoy en día (hay algunos argumentos ambientados en otras épocas). Y si no que se lo pregunten igualmente a Candela Peña y Pilar Castro, que llevan siglos intentando que alguien produzca su serie 'Puerto y camino' y no encuentran plataforma ni tele que se lo compre. Y no será porque ahora no existan operadores y consumidores potenciales. Les tocará hacer de madres.